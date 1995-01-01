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    GFFN: зарплата Мбаппе в «ПСЖ» – 12 миллионов в год, у Месси и Неймара по 30 миллионов

    Стали известны оклады нападающих «ПСЖ» Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара.

    Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, меньше всех из атакующего три парижан зарабатывает Мбаппе – 12 миллионов евро в год после вычета налогов.

    У Месси и Неймара одинаковая зарплата – 30 миллионов за сезон чистыми.

    • Мбаппе может уйти из «ПСЖ» следующим летом на правах свободного агента.
    • Месси в августе заключил с клубом контракт по схеме «2+1».
    • Неймар в мае продлил соглашение с парижанами до 2025 года.

    Месси может заработать в «ПСЖ» 110 миллионов за 3 года

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    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1893

      Радио1000шумеров 5 минут назад

      Нищеброд.

      0
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      Рейтинг: +166

      заткнитемнерот 20 минут назад

      Топы подняли рынок зарплат и трансферов за счет спонсоров, а теперь жалуются на низкие доходы от еврокубковых матчей.
      Нас ждет череда банкротств, походу... )

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