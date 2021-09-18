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  • GFFN: зарплата Мбаппе в «ПСЖ» – 12 миллионов в год, у Месси и Неймара по 30 миллионов

GFFN: зарплата Мбаппе в «ПСЖ» – 12 миллионов в год, у Месси и Неймара по 30 миллионов

18 сентября 2021, 11:33
9

Стали известны оклады нападающих «ПСЖ» Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, меньше всех из атакующего три парижан зарабатывает Мбаппе – 12 миллионов евро в год после вычета налогов.

У Месси и Неймара одинаковая зарплата – 30 миллионов за сезон чистыми.

  • Мбаппе может уйти из «ПСЖ» следующим летом на правах свободного агента.
  • Месси в августе заключил с клубом контракт по схеме «2+1».
  • Неймар в мае продлил соглашение с парижанами до 2025 года.

Месси может заработать в «ПСЖ» 110 миллионов за 3 года

Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (9)
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заткнитемнерот
1631956174
Топы подняли рынок зарплат и трансферов за счет спонсоров, а теперь жалуются на низкие доходы от еврокубковых матчей. Нас ждет череда банкротств, походу... )
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Masteralex
1631957946
если уйдёт Мбаппе, просрут 180 лямов, могли бы и дать ему такую же зарплату или хотя бы близкую к такой, тем более Мбаппе реально полезный игрок, а Месси и Неймар уже развалили Барсу, которая знатно обосралась в еврокубках с этими ребятами в составе, да и во внутреннем чемпионате не очень выходит
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SinyaaPyll
1631958913
Бакаев должен требовать десятку.
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Меланхоличный кот и сутул
1631965860
Наши большевики этого постигнуть не могут , как же так ? Зарплаты большие а качество игры при этом хорошее, ведь по их мнению нужен потолок зарплат да и лимита в ПСЖ нет, тупицы
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CSKA471
1631965891
А должно быть наоборот
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portero
1631966130
Мопед обиделся и уйдет 100%.... Да чтоб ПСЖ обосрался в ЛЧ...
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Denis SPb
1631972209
Глупость какая-то... Не в обиду Неймару, Мбаппе гораздо полезнее и перспективнее. А Месси ещё нужно встроиться. При этом ни Неймар, ни, тем более, Месси не обладают такими взрывными скоростными качествами, как Киллиан. Вопрос: почему тогда он так мало получает? Потеряют... А потом локти будут кусать. И при этом его решение уйти будет выглядеть справедливым.
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житель СПб
1632088995
Тогда понятно, почему Мбаппе недоволен своим положением в клубе!
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