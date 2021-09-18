GFFN: зарплата Мбаппе в «ПСЖ» – 12 миллионов в год, у Месси и Неймара по 30 миллионов

Стали известны оклады нападающих «ПСЖ» Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, меньше всех из атакующего три парижан зарабатывает Мбаппе – 12 миллионов евро в год после вычета налогов.

У Месси и Неймара одинаковая зарплата – 30 миллионов за сезон чистыми.

Мбаппе может уйти из «ПСЖ» следующим летом на правах свободного агента.

Месси в августе заключил с клубом контракт по схеме «2+1».

Неймар в мае продлил соглашение с парижанами до 2025 года.

Месси может заработать в «ПСЖ» 110 миллионов за 3 года