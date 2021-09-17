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    «Алания» в новости ФНЛ о дисквалификации Гогниева увидела благодарность клубу

    Пресс-служба «Алании» отреагировала на ситуацию с дисквалификацией своего главного тренера Спартака Гогниева. Во Владикавказе считают, что ФНЛ поблагодарила клуб.

    «Между строк мы читаем: «Спасибо, «Алания», что делаете нашу лигу бодрее и интереснее!».

    Не за что, дорогая лига!» – ответил клуб ФНЛ, сообщившей о дисквалификации Гогниева.

    • Гогниева дисквалифицировали за матерные оскорбления.
    • «Алания» – 1-й клуб в тренерской карьере Гогниева.
    • «Алания» идет в ФНЛ на 6-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Алании»

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