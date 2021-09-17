«Алания» в новости ФНЛ о дисквалификации Гогниева увидела благодарность клубу

Пресс-служба «Алании» отреагировала на ситуацию с дисквалификацией своего главного тренера Спартака Гогниева. Во Владикавказе считают, что ФНЛ поблагодарила клуб.

«Между строк мы читаем: «Спасибо, «Алания», что делаете нашу лигу бодрее и интереснее!».

Не за что, дорогая лига!» – ответил клуб ФНЛ, сообщившей о дисквалификации Гогниева.

Гогниева дисквалифицировали за матерные оскорбления.

«Алания» – 1-й клуб в тренерской карьере Гогниева.

«Алания» идет в ФНЛ на 6-м месте.