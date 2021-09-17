«Алания» в новости ФНЛ о дисквалификации Гогниева увидела благодарность клубу

Пресс-служба «Алании» отреагировала на ситуацию с дисквалификацией своего главного тренера Спартака Гогниева. Во Владикавказе считают, что ФНЛ поблагодарила клуб.
«Между строк мы читаем: «Спасибо, «Алания», что делаете нашу лигу бодрее и интереснее!».
Не за что, дорогая лига!» – ответил клуб ФНЛ, сообщившей о дисквалификации Гогниева.
- Гогниева дисквалифицировали за матерные оскорбления.
- «Алания» – 1-й клуб в тренерской карьере Гогниева.
- «Алания» идет в ФНЛ на 6-м месте.
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Источник: твиттер «Алании»