Гогниева дисквалифицировали на 5 матчей и оштрафовали на 100 тысяч рублей за матерные оскорбления

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил пять матчей дисквалификации. Он оскорблял, применяя ненормативную лексику, судейскую бригаду матча ФНЛ против «Волгаря» (1:1).
Также тренер оштрафован на 100 тысяч рублей.
- По итогам матча дисквалификации также получили игрок «Алании» Хетаг Кочиев и тренер Максим Фролкин.
- «Алания» – 1-й клуб в тренерской карьере Гогниева.
- «Алания» идет в ФНЛ на 6-м месте.
Гогниев: «Мы должны менять менталитет нашего футбола: играть в атаку, а не закрываться. Тогда мы будем радоваться и подниматься»
Источник: РФС