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    Гогниева дисквалифицировали на 5 матчей и оштрафовали на 100 тысяч рублей за матерные оскорбления

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил пять матчей дисквалификации. Он оскорблял, применяя ненормативную лексику, судейскую бригаду матча ФНЛ против «Волгаря» (1:1).

    Также тренер оштрафован на 100 тысяч рублей.

    • По итогам матча дисквалификации также получили игрок «Алании» Хетаг Кочиев и тренер Максим Фролкин.
    • «Алания» – 1-й клуб в тренерской карьере Гогниева.
    • «Алания» идет в ФНЛ на 6-м месте.

    Гогниев: «Мы должны менять менталитет нашего футбола: играть в атаку, а не закрываться. Тогда мы будем радоваться и подниматься»

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 17:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2698

      Бухбух 2 минуты назад

      Этому тренеришке нужно пожизненную дискву дать. Это уже не первый подобный случай.

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