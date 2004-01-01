Гогниева дисквалифицировали на 5 матчей и оштрафовали на 100 тысяч рублей за матерные оскорбления

Этому тренеришке нужно пожизненную дискву дать. Это уже не первый подобный случай.
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил пять матчей дисквалификации. Он оскорблял, применяя ненормативную лексику, судейскую бригаду матча ФНЛ против «Волгаря» (1:1).
Также тренер оштрафован на 100 тысяч рублей.
- По итогам матча дисквалификации также получили игрок «Алании» Хетаг Кочиев и тренер Максим Фролкин.
- «Алания» – 1-й клуб в тренерской карьере Гогниева.
- «Алания» идет в ФНЛ на 6-м месте.
Гогниев: «Мы должны менять менталитет нашего футбола: играть в атаку, а не закрываться. Тогда мы будем радоваться и подниматься»