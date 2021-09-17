Гогниева дисквалифицировали на 5 матчей и оштрафовали на 100 тысяч рублей за матерные оскорбления

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил пять матчей дисквалификации. Он оскорблял, применяя ненормативную лексику, судейскую бригаду матча ФНЛ против «Волгаря» (1:1).

Также тренер оштрафован на 100 тысяч рублей.

По итогам матча дисквалификации также получили игрок «Алании» Хетаг Кочиев и тренер Максим Фролкин .

и тренер . «Алания» – 1-й клуб в тренерской карьере Гогниева.

«Алания» идет в ФНЛ на 6-м месте.

Гогниев: «Мы должны менять менталитет нашего футбола: играть в атаку, а не закрываться. Тогда мы будем радоваться и подниматься»