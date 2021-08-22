Гогниев: «Мы должны менять менталитет нашего футбола: играть в атаку, а не закрываться. Тогда мы будем радоваться и подниматься»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев после матча седьмого тура ФНЛ против «Велеса» (2:2) призвал все команды играть в открытый футбол. По мнению Гогниева, это путь к развитию всей индустрии.

«С нами легко играть. Нам легко забить, потому что мы открываемся, мы говорим: «Давайте, идите сюда». Почему-то нам забивают, а потом дальше не забивают. Дальше идите, дальше играйте. Я всегда говорю: на такой футбол люди приходят. Мы должны поменять менталитет российского футбола. Мы стараемся это делать.

Мы могли в десять человек встать и отбиваться. И эту кашу бы смотрели? Потом вспомнили бы нашу игру? А у нас с «Велесом» (2:2) матч тура, и он удался. Засчет того, что обе команды играют в конструктивный футбол. Пусть больше команд играет в футбол яркий, на встречных курсах. Тогда будут билеты продаваться, тогда будут полные стадионы. Тогда мы будем радоваться и поднимать футбол», – сказал Гогниев.

«Алания» идет в ФНЛ 7-й.

Владикавказцы лидируют в турнире по среднему проценту владению мячом и забитым голами (15).

«Алания» – 1-й клуб в тренерской карьере Гогниева.

«На таких полях не покажешь конструктивный футбол. Игрокам надо медали вешать». Гогниев раскритиковал инфраструктуру ФНЛ