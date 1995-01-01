«На таких полях не покажешь конструктивный футбол. Игрокам надо медали вешать». Гогниев раскритиковал инфраструктуру ФНЛ

У нас после той игры выпало три-четыре человека.Это как,3.5 что-ли,или он сам не в курсе?А как же раньше играли за меньшие деньги на гораздо худших полях?Короче говоря хреновому танцору кое что мешает,единственное что понял из этого так сказать интервью.
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев после матча ФНЛ против «Велеса» (2:2) раскритиковал поля. Они мешают показывать качественный футбол и травмируют игроков, считает тренер.
«Надо зреть в корень: почему наши ребята на 80-й минуте тянут ноги, почему у нас травм так много? Да потому что мы на полях таких играем. Со «Спартаком-2» мы играли на безобразнейшем искусственном поле. Это команда с большими традициями, там есть хорошие квалифицированные футболисты, но на таких полях невозможно показывать конструктивный футбол.
Выпадают люди. У нас после той игры выпало три-четыре человека. Сейчас [после матча с «Велесом»] у всех проблемы. У нас долгий сезон...
Надо медали вешать футболистам, которые у нас играют [на таких полях]. Надо стелить качественные поля. Если в Москве полей нормальных нет... Это ноги, здоровье наших футболистов. Нужны поля, это нужно поднимать в первую очередь. Тогда и результат, и игра будут намного ярче. Прошу лигу, чтобы она улучшала качество полей», – выступил Гогниев.
- Сама «Алания» сейчас реконструирует базу.
- «Алания» идет в ФНЛ 7-й.
- «Алания» – 1-й клуб в тренерской карьере Гогниева.