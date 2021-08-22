«На таких полях не покажешь конструктивный футбол. Игрокам надо медали вешать». Гогниев раскритиковал инфраструктуру ФНЛ

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев после матча ФНЛ против «Велеса» (2:2) раскритиковал поля. Они мешают показывать качественный футбол и травмируют игроков, считает тренер.

«Надо зреть в корень: почему наши ребята на 80-й минуте тянут ноги, почему у нас травм так много? Да потому что мы на полях таких играем. Со «Спартаком-2» мы играли на безобразнейшем искусственном поле. Это команда с большими традициями, там есть хорошие квалифицированные футболисты, но на таких полях невозможно показывать конструктивный футбол.

Выпадают люди. У нас после той игры выпало три-четыре человека. Сейчас [после матча с «Велесом»] у всех проблемы. У нас долгий сезон...

Надо медали вешать футболистам, которые у нас играют [на таких полях]. Надо стелить качественные поля. Если в Москве полей нормальных нет... Это ноги, здоровье наших футболистов. Нужны поля, это нужно поднимать в первую очередь. Тогда и результат, и игра будут намного ярче. Прошу лигу, чтобы она улучшала качество полей», – выступил Гогниев.