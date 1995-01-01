Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    «На таких полях не покажешь конструктивный футбол. Игрокам надо медали вешать». Гогниев раскритиковал инфраструктуру ФНЛ

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев после матча ФНЛ против «Велеса» (2:2) раскритиковал поля. Они мешают показывать качественный футбол и травмируют игроков, считает тренер.

    «Надо зреть в корень: почему наши ребята на 80-й минуте тянут ноги, почему у нас травм так много? Да потому что мы на полях таких играем. Со «Спартаком-2» мы играли на безобразнейшем искусственном поле. Это команда с большими традициями, там есть хорошие квалифицированные футболисты, но на таких полях невозможно показывать конструктивный футбол.

    Выпадают люди. У нас после той игры выпало три-четыре человека. Сейчас [после матча с «Велесом»] у всех проблемы. У нас долгий сезон...

    Надо медали вешать футболистам, которые у нас играют [на таких полях]. Надо стелить качественные поля. Если в Москве полей нормальных нет... Это ноги, здоровье наших футболистов. Нужны поля, это нужно поднимать в первую очередь. Тогда и результат, и игра будут намного ярче. Прошу лигу, чтобы она улучшала качество полей», – выступил Гогниев.

    • Сама «Алания» сейчас реконструирует базу.
    • «Алания» идет в ФНЛ 7-й.
    • «Алания» – 1-й клуб в тренерской карьере Гогниева.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Алании»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:41
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +546

      dim29 33 минуты назад

      У нас после той игры выпало три-четыре человека.Это как,3.5 что-ли,или он сам не в курсе?А как же раньше играли за меньшие деньги на гораздо худших полях?Короче говоря хреновому танцору кое что мешает,единственное что понял из этого так сказать интервью.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88684
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67304
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru