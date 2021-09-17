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  • Геркус: «За телеправа на РПЛ впервые идет открытая борьба, это один из самых лакомых кусков. Это отправная точка»

Геркус: «За телеправа на РПЛ впервые идет открытая борьба, это один из самых лакомых кусков. Это отправная точка»

17 сентября 2021, 17:57
4

Представитель видеосервиса START Илья Геркус прокомментировал участие компании в борьбе за телеправа на РПЛ. Он заметил, что впервые за медиаправа на чемпионат России идет борьба.

«Первый раз идет открытая борьба за один из самых лакомых кусков в спортивном мире. В какой-то степени это отправная точка.

Премьер-лига в течение ближайших двух недель утвердит тендерные процедуры, необходимые документы и порядок участия, разослав приглашения. Их задача – организовать максимально прозрачную и правильную процедуру. РПЛ нанимает для этого специальных аудиторов с опытом проведения подобных мероприятий в ведущих лигах, чтобы все было предельно четко организовано. Деталей я не знаю, но сейчас ждем этих документов, после чего начнется тендерная процедура. Пока могу только подтвердить наше участие», – сказал Геркус.

  • Помимо START в тендере участвуют «Матч ТВ» и Okko.
  • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
  • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

Правление РФС отказалось от предложения «Матч ТВ». Лига проведет тендер на медиаправа

Селюк: «Легко докажу, что Геркус вор. Он выписал Медведеву 240 миллионов рублей подъемных»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Геркус Илья
Комментарии (4)
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alefreddy
1631893597
показывать только что чемпионат деградирует
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Томик
1631904541
А права на обеспечение чемпионата услугами VAR тоже будет тендер? Или под шумок оставят у Матча?
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Axe111
1631904636
Лол)))))))))
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KOLBIS
1631908231
Особенно заинтересованы телеканалы Гибралтара,Мальты,Сан-Марино,И.Т.Д...Для популяризации темы,как не надо играть в футбол...
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