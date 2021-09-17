Геркус: «За телеправа на РПЛ впервые идет открытая борьба, это один из самых лакомых кусков. Это отправная точка»

Представитель видеосервиса START Илья Геркус прокомментировал участие компании в борьбе за телеправа на РПЛ. Он заметил, что впервые за медиаправа на чемпионат России идет борьба.

«Первый раз идет открытая борьба за один из самых лакомых кусков в спортивном мире. В какой-то степени это отправная точка.

Премьер-лига в течение ближайших двух недель утвердит тендерные процедуры, необходимые документы и порядок участия, разослав приглашения. Их задача – организовать максимально прозрачную и правильную процедуру. РПЛ нанимает для этого специальных аудиторов с опытом проведения подобных мероприятий в ведущих лигах, чтобы все было предельно четко организовано. Деталей я не знаю, но сейчас ждем этих документов, после чего начнется тендерная процедура. Пока могу только подтвердить наше участие», – сказал Геркус.

Помимо START в тендере участвуют «Матч ТВ» и Okko.

Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.

По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

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