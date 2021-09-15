AS: Роберто расплакался в раздевалке после 0:3 с «Баварией» из-за свиста фанатов «Барсы»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто не сдержал эмоций после поражения от «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов.

По информации AS, 29-летний испанец расплакался в раздевалке, его успокаивали партнеры по команде. Так Роберто отреагировал на свист трибун во время его замены на 59-й минуте.