AS: Роберто расплакался в раздевалке после 0:3 с «Баварией» из-за свиста фанатов «Барсы»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто не сдержал эмоций после поражения от «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов.
По информации AS, 29-летний испанец расплакался в раздевалке, его успокаивали партнеры по команде. Так Роберто отреагировал на свист трибун во время его замены на 59-й минуте.
- Роберто – воспитанник и вице-капитан «Барселоны». В августе он пошел на понижение зарплаты.
- «Барселона» впервые в истории проиграла 3 подряд домашних еврокубковых матча.
- Каталонцы впервые за 24 года уступили на старте Лиги чемпионов.
Источник: AS