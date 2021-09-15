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    AS: Роберто расплакался в раздевалке после 0:3 с «Баварией» из-за свиста фанатов «Барсы»

    Защитник «Барселоны» Серхи Роберто не сдержал эмоций после поражения от «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов.

    По информации AS, 29-летний испанец расплакался в раздевалке, его успокаивали партнеры по команде. Так Роберто отреагировал на свист трибун во время его замены на 59-й минуте.

    • Роберто – воспитанник и вице-капитан «Барселоны». В августе он пошел на понижение зарплаты.
    • «Барселона» впервые в истории проиграла 3 подряд домашних еврокубковых матча.
    • Каталонцы впервые за 24 года уступили на старте Лиги чемпионов.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2904

      AZ 36 минут назад

      Ути Божечки... Как будто по 20.000 зарплату получает и дали штраф 1000....

      0
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      Рейтинг: +3448

      FENIX-SL > AZ 30 минут назад

      это всего лишь то..чего нет в РПЛ - преданность своему делу и любовь к клубу

      5
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      Рейтинг: +2904

      AZ > FENIX-SL 2 минуты назад

      поэтому я не болею за российские клубы вообще...
      но насчет "расплакался" - это уже перегиб

      0
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      Рейтинг: -470

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 1 минуту назад

      Рпл лучше испанской лох лиги

      0
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