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  • ESPN: Альба, Бускетс и Роберто отказались снижать зарплаты. Суммарно они получают почти 40 миллионов в год

ESPN: Альба, Бускетс и Роберто отказались снижать зарплаты. Суммарно они получают почти 40 миллионов в год

23 июля 2021, 13:47
6

«Барселона» на смогла договориться о снижении зарплат с ветеранами и воспитанниками клуба.

По информации ESPN, директор «Барселоны» Матеу Алемани попросил Жорди Альбу, Серхио Бускетса и Серхи Роберто пойти на снижение зарплаты. Футболисты не поддержали идею клуба.

«Барселона» попросила игроков снизить зарплату, чтобы вписаться в потолок зарплат и зарегистрировать новичков. Из-за финансового фэйр-плей клуб также не может подписать новый контракт с Лионелем Месси.

  • Альба зарабатывает около 13 миллионов евро.
  • Бускетс получает порядка 16 миллионов евро
  • Зарплата Роберто – около 10,5 миллионов евро.
  • Все трое – воспитанники «Барселоны».

Источник: ESPN
Испания. Примера Барселона Бускетс Серхио Альба Жорди Роберто Серджи
Комментарии (6)
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Fusballer
1627038569
Да уж, зарплаты завышенные. А много ли эти игроки пользы Барсе приносят?
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Cules2013
1627041589
Уж кто-кто, а Роберто выпендриваться не должен. Последние 1,5 года он для клуба проблемный актив с его травмами и сомнительного качества игрой. По Альбе и Бускетсу - сложно сказать. С одной стороны, к ним по игре даже сейчас, с учётом возраста не так уж и много вопросов, с другой - кому, как не им, понимать, что такое играть за честь клуба, воспитанники же свои. Также их неуступчивость закономерна в свете того, что всякие умтити ни за что получают бабло и их руководство пока что даже силой не может заставить пойти на снижение раздутой з/п. Однако, если ESPN пишет правду, то это всё же Альбу и Бускетса явно не красит. Тем более, они что, готовы играть в Барсе, в которой нет Месси? Нет. Значит считают, что снижение зарплатного фонда должно быть за чужой счёт, не за их. Но по принципу "моя хата с краю" всем жить нельзя, кто-то должен что-то делать и брать на себя ответственность, а не переводить стрелки, а то пострадают в итоге все.
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Atom2020
1627043385
Руководство Барселоны в своем уме? ... Как можно снижать и без того копеечные зарплаты? ))
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житель СПб
1627045336
Ненормальные зарплаты футболистов - международная проблема. Но у нас она еще тяжелее - ведь там налоги в 50-60%. А у нас?!
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кто там
1627056230
1) Сама барселона им такие контракты предлагала, так что сама виновата) 2) Довольно логично. Клуб подписывает новичков то же скорее всего не с маленькой личкой, значит деньги у клуба есть) следовательно зачем идти на понижение в зп?)
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