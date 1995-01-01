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    ESPN: Альба, Бускетс и Роберто отказались снижать зарплаты. Суммарно они получают почти 40 миллионов в год

    «Барселона» на смогла договориться о снижении зарплат с ветеранами и воспитанниками клуба.

    По информации ESPN, директор «Барселоны» Матеу Алемани попросил Жорди Альбу, Серхио Бускетса и Серхи Роберто пойти на снижение зарплаты. Футболисты не поддержали идею клуба.

    «Барселона» попросила игроков снизить зарплату, чтобы вписаться в потолок зарплат и зарегистрировать новичков. Из-за финансового фэйр-плей клуб также не может подписать новый контракт с Лионелем Месси.

    • Альба зарабатывает около 13 миллионов евро.
    • Бускетс получает порядка 16 миллионов евро
    • Зарплата Роберто – около 10,5 миллионов евро.
    • Все трое – воспитанники «Барселоны».

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1251

      Atom2020 14 секунд назад

      Руководство Барселоны в своем уме? ... Как можно снижать и без того копеечные зарплаты? ))

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      Рейтинг: +12608

      Cules2013 30 минут назад

      Уж кто-кто, а Роберто выпендриваться не должен. Последние 1,5 года он для клуба проблемный актив с его травмами и сомнительного качества игрой.
      По Альбе и Бускетсу - сложно сказать. С одной стороны, к ним по игре даже сейчас, с учётом возраста не так уж и много вопросов, с другой - кому, как не им, понимать, что такое играть за честь клуба, воспитанники же свои. Также их неуступчивость закономерна в свете того, что всякие умтити ни за что получают бабло и их руководство пока что даже силой не может заставить пойти на снижение раздутой з/п.
      Однако, если ESPN пишет правду, то это всё же Альбу и Бускетса явно не красит. Тем более, они что, готовы играть в Барсе, в которой нет Месси? Нет. Значит считают, что снижение зарплатного фонда должно быть за чужой счёт, не за их. Но по принципу "моя хата с краю" всем жить нельзя, кто-то должен что-то делать и брать на себя ответственность, а не переводить стрелки, а то пострадают в итоге все.

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      Рейтинг: +5818

      Fusballer 1 час назад

      Да уж, зарплаты завышенные. А много ли эти игроки пользы Барсе приносят?

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      Рейтинг: +12593

      Skull_Boy > Fusballer 30 секунд назад

      ЗП там нормальные, там только налог 50%

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      Рейтинг: +1568

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Альба, Бускетс и Роберто: " После нас - хоть потоп. Да и при нас хоть потоп, главное - платите".
      Гонка роста зарплат приводит к закономерному финалу. "Эффективным манагерам" Барселоны - страдать!

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