ESPN: Альба, Бускетс и Роберто отказались снижать зарплаты. Суммарно они получают почти 40 миллионов в год

«Барселона» на смогла договориться о снижении зарплат с ветеранами и воспитанниками клуба.
По информации ESPN, директор «Барселоны» Матеу Алемани попросил Жорди Альбу, Серхио Бускетса и Серхи Роберто пойти на снижение зарплаты. Футболисты не поддержали идею клуба.
«Барселона» попросила игроков снизить зарплату, чтобы вписаться в потолок зарплат и зарегистрировать новичков. Из-за финансового фэйр-плей клуб также не может подписать новый контракт с Лионелем Месси.
- Альба зарабатывает около 13 миллионов евро.
- Бускетс получает порядка 16 миллионов евро
- Зарплата Роберто – около 10,5 миллионов евро.
- Все трое – воспитанники «Барселоны».
Источник: ESPN