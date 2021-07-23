ESPN: Альба, Бускетс и Роберто отказались снижать зарплаты. Суммарно они получают почти 40 миллионов в год

«Барселона» на смогла договориться о снижении зарплат с ветеранами и воспитанниками клуба.

По информации ESPN, директор «Барселоны» Матеу Алемани попросил Жорди Альбу, Серхио Бускетса и Серхи Роберто пойти на снижение зарплаты. Футболисты не поддержали идею клуба.

«Барселона» попросила игроков снизить зарплату, чтобы вписаться в потолок зарплат и зарегистрировать новичков. Из-за финансового фэйр-плей клуб также не может подписать новый контракт с Лионелем Месси.