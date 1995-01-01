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    «РБ-Бизнес»: «Легия» потратила более 2,5 миллиона рублей на рекламу в Москве

    Стало известно, сколько «Легия» заплатила за аренду своей рекламы на зданиях в Москве.

    По информации «РБ Бизнес», размещение ролика на экране ТЦ «Хорошо» обходится «Легии» примерно в 1,15 миллиона рублей. Реклама на билборде на Варшавском шоссе обошлась клубу в 1,4 миллиона рублей.

    Таким образом, «Легия» потратила на рекламу в Москве более 2,5 миллиона рублей.

    • В 17:30 по Москве «Спартак» встретится с «Легией» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене».
    • «Спартак» не играл в группе еврокубков с 2018 года.

    Фанаты «Спартака» показали оскорбительный баннер рядом с рекламой «Легии» в Москве

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Бизнес»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1965

      tarasofka 13 минут назад

      и эти 2 ляма рухнули в пропасть, когда хряки выбежали с баннером про курву)))

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