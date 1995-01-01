«РБ-Бизнес»: «Легия» потратила более 2,5 миллиона рублей на рекламу в Москве

и эти 2 ляма рухнули в пропасть, когда хряки выбежали с баннером про курву)))
Стало известно, сколько «Легия» заплатила за аренду своей рекламы на зданиях в Москве.
По информации «РБ Бизнес», размещение ролика на экране ТЦ «Хорошо» обходится «Легии» примерно в 1,15 миллиона рублей. Реклама на билборде на Варшавском шоссе обошлась клубу в 1,4 миллиона рублей.
Таким образом, «Легия» потратила на рекламу в Москве более 2,5 миллиона рублей.
- В 17:30 по Москве «Спартак» встретится с «Легией» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене».
- «Спартак» не играл в группе еврокубков с 2018 года.
Фанаты «Спартака» показали оскорбительный баннер рядом с рекламой «Легии» в Москве