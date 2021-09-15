«РБ-Бизнес»: «Легия» потратила более 2,5 миллиона рублей на рекламу в Москве

Стало известно, сколько «Легия» заплатила за аренду своей рекламы на зданиях в Москве.

По информации «РБ Бизнес», размещение ролика на экране ТЦ «Хорошо» обходится «Легии» примерно в 1,15 миллиона рублей. Реклама на билборде на Варшавском шоссе обошлась клубу в 1,4 миллиона рублей.

Таким образом, «Легия» потратила на рекламу в Москве более 2,5 миллиона рублей.

В 17:30 по Москве «Спартак» встретится с «Легией» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене».

«Спартак» не играл в группе еврокубков с 2018 года.

Фанаты «Спартака» показали оскорбительный баннер рядом с рекламой «Легии» в Москве