Сантос – о 0:1 с «Челси»: «Уезжаем с высоко поднятой головой. Выложились на полную»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о поражении от «Челси» (0:1) в 1-м туре группового этапа ЛЧ.

— Это была хорошая игра. Мы приехали, чтобы увезти из Лондона очки, но всe же пропустили один гол. Однако команда уезжает с высоко поднятой головой — мы выложились на полную, боролись до самого конца, имели шанс сравнять счет.

Теперь нужно сделать выводы, отдохнуть — и продолжать в том же духе, потому что вся борьба впереди. «Зенит» может далеко пойти в этой Лиге чемпионов.

— Что можно сказать о скоростях? Перед матчем много говорили о том, что английский и российский футбол отличаются по интенсивности. Справился ли «Зенит» с предложенным «Челси» темпом?

— Конечно, в Англии играют в первоклассный футбол, но мы показали, что можем противопоставить этому футболу свою игру, можем хорошо смотреться на фоне «Челси».

Качество игроков лондонцев не вызывает вопросов, но и мы не отстаем от них, особенно когда верим в свои силы. «Зенит» провел хорошую игру. К сожалению, мы не добились победы, но с оптимизмом смотрим в будущее.

«Челси» ни разу не пробил в створ в первом тайме.

Единственный гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку .

. «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.

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