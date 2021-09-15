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  • Сантос – о 0:1 с «Челси»: «Уезжаем с высоко поднятой головой. Выложились на полную»

Сантос – о 0:1 с «Челси»: «Уезжаем с высоко поднятой головой. Выложились на полную»

15 сентября 2021, 01:50
9

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о поражении от «Челси» (0:1) в 1-м туре группового этапа ЛЧ.

— Это была хорошая игра. Мы приехали, чтобы увезти из Лондона очки, но всe же пропустили один гол. Однако команда уезжает с высоко поднятой головой — мы выложились на полную, боролись до самого конца, имели шанс сравнять счет.

Теперь нужно сделать выводы, отдохнуть — и продолжать в том же духе, потому что вся борьба впереди. «Зенит» может далеко пойти в этой Лиге чемпионов.

— Что можно сказать о скоростях? Перед матчем много говорили о том, что английский и российский футбол отличаются по интенсивности. Справился ли «Зенит» с предложенным «Челси» темпом?

— Конечно, в Англии играют в первоклассный футбол, но мы показали, что можем противопоставить этому футболу свою игру, можем хорошо смотреться на фоне «Челси».

Качество игроков лондонцев не вызывает вопросов, но и мы не отстаем от них, особенно когда верим в свои силы. «Зенит» провел хорошую игру. К сожалению, мы не добились победы, но с оптимизмом смотрим в будущее.

  • «Челси» ни разу не пробил в створ в первом тайме.
  • Единственный гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку.
  • «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит Челси Дуглас Сантос
Комментарии (9)
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RUSARM
1631670137
Меньше бла-бла-бла!! Опущенные,на колени,позорники!!
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paracetamol
1631685344
К Сантосу претензий нет, а с молодыми бразилами нужно элементарно работать. Играют в свою игру, пасуют друг другу в центре поля, остроты мало. И это понятно, так большинство латиносов учат, а надо переучивать на европейский манер! Парням 20-22 года, они же еще молодые и туповатые. Кто ими займется? Хорошо бы Шаву на это дело выделить, еще лучше бы Кержа, которого нет. Но что-то делать надо, бабло вложено нехилое!
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FС Spаrtак
1631687291
Уезжаем с высоко поднятой головой и шишкой в жопе хахахахахахха
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Andrew01
1631688723
Второй тайм отбивались как могли, Челси играл на 70%, много брака в передачах было, выложись они по полной залетело бы 3-4 мяча точно. А так достойный результат))))
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Taps
1631691290
Играли в целом неплохо, но мелкие обезьяны всё испортили. Деньги на них потрачены зря.
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Юрэс
1631706957
Я ....уею клава!!!!!! СЛОВА победителя!!!! ХА
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