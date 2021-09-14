У Ибрагимовича новая травма. Он пропустит матч с «Ливерпулем»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не поможет своей команде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

По словам главного тренера итальянской команды Стефано Пиоли, у 39-летнего футболиста воспалилось ахиллово сухожилие.

Травма шведа не носит серьезного характера, однако было принято решение не рисковать его здоровьем.