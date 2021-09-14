Жезуш: «Киевское «Динамо» не уступает «Барселоне» и «Баварии»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался о киевском «Динамо» перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы не смотрим на «Динамо» как на самую слабую команду в группе… Это не так! Хотя бы потому, что пять футболистов киевлян играли за сборную Украины на Евро.

Мы будем играть против отличной команды. «Динамо» не уступает «Барселоне» и «Баварии», – сказал Жезуш.