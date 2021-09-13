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    Жезуш: «Киевское «Динамо» не уступает «Барселоне» и «Баварии»

    Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался о киевском «Динамо» перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы не смотрим на «Динамо» как на самую слабую команду в группе… Это не так! Хотя бы потому, что пять футболистов киевлян играли за сборную Украины на Евро.

    Мы будем играть против отличной команды. «Динамо» не уступает «Барселоне» и «Баварии», – сказал Жезуш.

    • «Динамо» и «Бенфика» сегодня встретятся в Киеве.
    • Начало матча – в 22:00 мск.

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    Источник: официальный сайт «Бенфики»

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5048

      Давид59 7 минут назад

      Конечно, не уступает. Так как против них не играет. А вообще это на своих рассчитано. Чтобы не расслаблялись.

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      Рейтинг: +114

      murealbest 1 час назад

      НаркоманНн)))))))))).

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      Рейтинг: +7667

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Стелити соломку, а вдруг...

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      Рейтинг: +703

      OBOLEV 2 часа назад

      сказочник из Португалии

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      Рейтинг: +275

      jek718875 2 часа назад

      А почему не добавил и "СПАРТАКУ"

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