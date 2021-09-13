РБК: РФС решил расстаться с Кашшаи. Об уходе объявят в ближайшее время

Виктор Кашшаи покинет пост главы департамента судейства РФС.
По информации РБК со ссылкой на источник в РФС, в ближайшее время организация объявит об отставке 46-летнего венгра. Сообщается, что взаимное решение о его уходе уже принято.
«О нем сложилось неоднозначное мнение внутри РФС. От него ждали более качественной работы с арбитрами. При этом стороны расстаются без взаимных обид», – сообщил один из источников.
- Кашшаи возглавляет департамент судейства РФС с января 2020 года.
- Сообщалось, что его может заменить серб Милорад Мажич.
- По информации «Спорт-Экспресса», в российский судейский корпус могут прийти итальянские специалисты.
Источник: РБК