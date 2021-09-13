РБК: РФС решил расстаться с Кашшаи. Об уходе объявят в ближайшее время

Виктор Кашшаи покинет пост главы департамента судейства РФС.

По информации РБК со ссылкой на источник в РФС, в ближайшее время организация объявит об отставке 46-летнего венгра. Сообщается, что взаимное решение о его уходе уже принято.

«О нем сложилось неоднозначное мнение внутри РФС. От него ждали более качественной работы с арбитрами. При этом стороны расстаются без взаимных обид», – сообщил один из источников.