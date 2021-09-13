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  • РБК: РФС решил расстаться с Кашшаи. Об уходе объявят в ближайшее время

РБК: РФС решил расстаться с Кашшаи. Об уходе объявят в ближайшее время

13 сентября 2021, 16:59
12

Виктор Кашшаи покинет пост главы департамента судейства РФС.

По информации РБК со ссылкой на источник в РФС, в ближайшее время организация объявит об отставке 46-летнего венгра. Сообщается, что взаимное решение о его уходе уже принято.

«О нем сложилось неоднозначное мнение внутри РФС. От него ждали более качественной работы с арбитрами. При этом стороны расстаются без взаимных обид», – сообщил один из источников.

  • Кашшаи возглавляет департамент судейства РФС с января 2020 года.
  • Сообщалось, что его может заменить серб Милорад Мажич.
  • По информации «Спорт-Экспресса», в российский судейский корпус могут прийти итальянские специалисты.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Кашшаи Виктор
Комментарии (12)
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JTherry
1631543155
давно пора было указать Кашшаи на дверь за "когда кровь есть, это - другое..."
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vladimir-7
1631543243
Кашшаи в РФС получил хороших денег, уступи место другому.
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Artemka444
1631543402
Да хоть кого ставь, результат один и тот же!!!
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порт
1631543402
Нет больше какаши.
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portero
1631543500
это был "свадебный генерал", будут искать такого же , чтоб не мешал.
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Томик
1631544138
Притащили хрен знает кого, поделили деньги, трижды выиграли чемпионат. Теперь надо другого, этот сломался. Больше не хочет тянуть - говорит "стыдно в четвёртый раз подряд даже мне, не могу уже обоснования придумывать".
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paracetamol
1631554606
Позор РФС, дальше еще хуже будет!
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