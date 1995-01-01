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    РБК: РФС решил расстаться с Кашшаи. Об уходе объявят в ближайшее время

    Виктор Кашшаи покинет пост главы департамента судейства РФС.

    По информации РБК со ссылкой на источник в РФС, в ближайшее время организация объявит об отставке 46-летнего венгра. Сообщается, что взаимное решение о его уходе уже принято.

    «О нем сложилось неоднозначное мнение внутри РФС. От него ждали более качественной работы с арбитрами. При этом стороны расстаются без взаимных обид», – сообщил один из источников.

    • Кашшаи возглавляет департамент судейства РФС с января 2020 года.
    • Сообщалось, что его может заменить серб Милорад Мажич.
    • По информации «Спорт-Экспресса», в российский судейский корпус могут прийти итальянские специалисты.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +16672

      JTherry 1 минуту назад

      давно пора было указать Кашшаи на дверь за "когда кровь есть, это - другое..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1840

      tarasofka 13 минут назад

      кто же теперь будет тянуть хряков?

      0
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      ...
      Рейтинг: +20883

      vladimir-7 > tarasofka 2 минуты назад

      они новых "бурлаков" купят

      0
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      ...
      Рейтинг: +1541

      R_a_i_n > tarasofka 39 секунд назад

      у тебя на губе белое что-то, вытри.

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