Данни – о «Зените» в ЛЧ: «Если выиграть все матчи в Питере, то можно выйти в плей-офф»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни оценил шансы клуба из Петербурга на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
«Зениту» выпала тяжeлая группа, но в «Зените» играет много хороших игроков, поэтому есть все шансы выиграть все домашние матчи.
Шансы на выход из группы? А почему нет? Это футбол, играют 11 на 11, поэтому всe может быть. Если выигрывать все матчи в Питере, то можно выходить в плей-офф Лиги чемпионов», – сказал Данни.
- «Зенит» попал в группу с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
- Групповой этап ЛЧ начнется для «Зенита» 14 сентября.
- Клуб из Санкт-Петербурга сыграет на выезде с «Челси».
Источник: «Чемпионат»