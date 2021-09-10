Данни – о «Зените» в ЛЧ: «Если выиграть все матчи в Питере, то можно выйти в плей-офф»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни оценил шансы клуба из Петербурга на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Зениту» выпала тяжeлая группа, но в «Зените» играет много хороших игроков, поэтому есть все шансы выиграть все домашние матчи.

Шансы на выход из группы? А почему нет? Это футбол, играют 11 на 11, поэтому всe может быть. Если выигрывать все матчи в Питере, то можно выходить в плей-офф Лиги чемпионов», – сказал Данни.