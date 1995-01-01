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    Данни – о «Зените» в ЛЧ: «Если выиграть все матчи в Питере, то можно выйти в плей-офф»

    Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни оценил шансы клуба из Петербурга на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Зениту» выпала тяжeлая группа, но в «Зените» играет много хороших игроков, поэтому есть все шансы выиграть все домашние матчи.

    Шансы на выход из группы? А почему нет? Это футбол, играют 11 на 11, поэтому всe может быть. Если выигрывать все матчи в Питере, то можно выходить в плей-офф Лиги чемпионов», – сказал Данни.

    • «Зенит» попал в группу с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
    • Групповой этап ЛЧ начнется для «Зенита» 14 сентября.
    • Клуб из Санкт-Петербурга сыграет на выезде с «Челси».

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    Источник: «Чемпионат»

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