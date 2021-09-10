L'Equipe: Рамос до сих пор не восстановился после травмы. Его дебют за «ПСЖ» снова откладывается

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не поможет команде в ближайших матчах.

Ранее сообщалось, что 35-летний испанец будет готов дебютировать за новую команду после международной паузы, однако он до сих пор травмирован.

По информации L'Equipe, футболист не сыграет ни с «Клермоном» (11 сентября), ни с «Брюгге» (15 сентября).