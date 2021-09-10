L'Equipe: Рамос до сих пор не восстановился после травмы. Его дебют за «ПСЖ» снова откладывается

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не поможет команде в ближайших матчах.
Ранее сообщалось, что 35-летний испанец будет готов дебютировать за новую команду после международной паузы, однако он до сих пор травмирован.
По информации L'Equipe, футболист не сыграет ни с «Клермоном» (11 сентября), ни с «Брюгге» (15 сентября).
- Рамос восстанавливается после травмы икроножных мышц левой ноги.
- Летом он перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт на 2 года.
Источник: L'Equipe