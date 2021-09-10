Bild: Джерома Боатенга признали виновным в домашнем насилии. Он заплатит 1,8 миллиона штрафа

В четверг состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось дело центрального защитника «Лиона» Джерома Боатенга.

Футболист обвинялся в нанесении телесных повреждений свой бывшей гражданской жене Шерин Зенлер в 2018 году.

По информации Bild, окружной суд Мюнхена наказал Боатенга за содеянное штрафом в размере 1,8 миллиона евро.

Прокуратура настаивала на условном сроке для спортсмена в полтора года.