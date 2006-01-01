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    Bild: Джерома Боатенга признали виновным в домашнем насилии. Он заплатит 1,8 миллиона штрафа

    В четверг состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось дело центрального защитника «Лиона» Джерома Боатенга.

    Футболист обвинялся в нанесении телесных повреждений свой бывшей гражданской жене Шерин Зенлер в 2018 году.

    По информации Bild, окружной суд Мюнхена наказал Боатенга за содеянное штрафом в размере 1,8 миллиона евро.

    Прокуратура настаивала на условном сроке для спортсмена в полтора года.

    • На прошлой неделе немец заключил с «Лионом» двухлетний контракт.
    • До этого Боатенг отыграл 10 сезонов за «Баварию».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bild

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4218

      TOMSON 37 минут назад

      Блин 3 года назад.... Мне кажется или сразу суд после насилия или давай до свидание.

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