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    Федун и Мележиков посетили тренировку «Спартака»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун и генеральный директор клуба Евгений Мележиков посетили сегодняшнюю тренировку команды.

    За занятием также наблюдал Владимир Кузьмичeв. Сегодня его назначили координатором подготовки молодых футболистов «Спартака».

    Кузьмичев будет отвечать за «Спартак-2», дубль и академию клуба. Ранее он занимал пост директора академии «Локомотива».

    • «Спартак» после 6 туров РПЛ идет на 10-м месте.
    • 15 сентября клуб стартует в Лиге Европы. Соперник – «Легия».
    • В апреле 2022 года клубу исполнится 100 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +29152

      oyabun 3 минуты назад

      Федун развалил Первую команду, теперь поехал разваливать вторую?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20741

      vladimir-7 12 минут назад

      Федун и Мележиков посетили тренировку команды, познакомились
      с игроками основного состава, а затем отправились в ресторан
      "ТАРАСОВКА", где отметят будущие победы в чемпионате РПЛ, пока.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13701

      KLIM777 13 минут назад

      Приехал напоминать, что телеграм канал удален и все будет хорошо)

      0
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