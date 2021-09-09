Федун и Мележиков посетили тренировку «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун и генеральный директор клуба Евгений Мележиков посетили сегодняшнюю тренировку команды.
За занятием также наблюдал Владимир Кузьмичeв. Сегодня его назначили координатором подготовки молодых футболистов «Спартака».
Кузьмичев будет отвечать за «Спартак-2», дубль и академию клуба. Ранее он занимал пост директора академии «Локомотива».
- «Спартак» после 6 туров РПЛ идет на 10-м месте.
- 15 сентября клуб стартует в Лиге Европы. Соперник – «Легия».
- В апреле 2022 года клубу исполнится 100 лет.
Источник: официальный сайт «Спартака»