Федун и Мележиков посетили тренировку «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун и генеральный директор клуба Евгений Мележиков посетили сегодняшнюю тренировку команды.

За занятием также наблюдал Владимир Кузьмичeв. Сегодня его назначили координатором подготовки молодых футболистов «Спартака».

Кузьмичев будет отвечать за «Спартак-2», дубль и академию клуба. Ранее он занимал пост директора академии «Локомотива».