Газизов: «Футбол обязан остаться на общедоступных телеканалах»

В РПЛ прошли предварительные обсуждения вопроса продажи телеправ с сезона-2022/23. После совещания свою позицию высказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Сегодня состоялось собрание рабочей группы РПЛ, на котором обсуждалось предложение «Газпром-Медиа Холдинг» по покупке телеправ. Обменивались мнениями. Подробности рассказывать не буду: сами всe узнаете в ближайшие дни.

Могу лишь высказать позицию «Уфы»: тендер должен быть. Всe должно проходить в честной борьбе. При этом считаем, что футбол обязан остаться на общедоступных каналах – в таком случае все смогут следить за играми. Победитель тендера должен это понимать», – сказал Газизов.

Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».

Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей (начиная со следующего сезона) 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.

По информации Eurostavka, другой претендент на трансляции, сервис Okko, предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

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