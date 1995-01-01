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    Газизов: «Футбол обязан остаться на общедоступных телеканалах»

    В РПЛ прошли предварительные обсуждения вопроса продажи телеправ с сезона-2022/23. После совещания свою позицию высказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

    «Сегодня состоялось собрание рабочей группы РПЛ, на котором обсуждалось предложение «Газпром-Медиа Холдинг» по покупке телеправ. Обменивались мнениями. Подробности рассказывать не буду: сами всe узнаете в ближайшие дни.

    Могу лишь высказать позицию «Уфы»: тендер должен быть. Всe должно проходить в честной борьбе. При этом считаем, что футбол обязан остаться на общедоступных каналах – в таком случае все смогут следить за играми. Победитель тендера должен это понимать», – сказал Газизов.

    • Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
    • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей (начиная со следующего сезона) 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
    • По информации Eurostavka, другой претендент на трансляции, сервис Okko, предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12745

      Skull_Boy 1 час назад

      А зачем, чтобы дальше смотреть на тошниловку уровня НН-Уфа или Урал-Ахмат

      0
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      Рейтинг: +1502

      R_a_i_n 1 час назад

      Меценаты процветают.

      0
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      Рейтинг: +2390

      Mister_Tomsk 1 час назад

      скоро будем по радио наш футбол слушать) а че, как в 50-е))) зато глаза мои позора не увидят, максимум кровь с ушей пойдет))

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