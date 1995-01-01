РФС: «У РПЛ есть потенциал увеличить доходы до 8 миллиардов рублей»

Значит, точно ВСЕ матчи РПЛ с общедоступных каналов уберут, а для НТВ ПЛЮС Наш футбол цены В РАЗЫ вырастут.
А чё???
Сказала же на всю страну ента "старшАя по квартплате", что средняя зарплата в России 50 000 рублей, и 10 процентов от зарплаты (ЭТОЙ зарплаты) за квартиру - херня вопрос: мол, в Европе 9 %, в США - 11-12% доля ЖКХ от зарплаты, т. е. в России так же, как везде.
P.S. СРОЧНО бегите в банк, куда зарплату перечисляют, требовать свои 50 000 рублей ежемесячно!
)))
"Он живёт, под собою не чуя страны" (С)
Доходы РПЛ можно увеличить до 8 миллиардов рублей. Такую точку зрения озвучил вице-президент РФС Денис Соловьев. Рабочая группа организации изучила маркетинговый потенциал чемпионата России.
«Сегодня РПЛ аккумулирует чуть больше 2,5 миллиарда рублей доходов. Мы оцениваем потенциал в 8 миллиардов: продажа медиаправ может принести 4 – 4,5 миллиардов рублей, в зависимости от затрат на продакшн. Еще около 3 миллиарда – это стоимость титула, коммерческих прав по категориям и беттинговый спонсор», – сказал Соловьев.
- Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
- Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей (начиная со следующего сезона) 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
- По информации Eurostavka, другой претендент на трансляции, сервис Okko, предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.