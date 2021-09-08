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  • РФС: «У РПЛ есть потенциал увеличить доходы до 8 миллиардов рублей»

РФС: «У РПЛ есть потенциал увеличить доходы до 8 миллиардов рублей»

8 сентября 2021, 17:35
4

Доходы РПЛ можно увеличить до 8 миллиардов рублей. Такую точку зрения озвучил вице-президент РФС Денис Соловьев. Рабочая группа организации изучила маркетинговый потенциал чемпионата России.

«Сегодня РПЛ аккумулирует чуть больше 2,5 миллиарда рублей доходов. Мы оцениваем потенциал в 8 миллиардов: продажа медиаправ может принести 4 – 4,5 миллиардов рублей, в зависимости от затрат на продакшн. Еще около 3 миллиарда – это стоимость титула, коммерческих прав по категориям и беттинговый спонсор», – сказал Соловьев.

  • Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
  • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей (начиная со следующего сезона) 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
  • По информации Eurostavka, другой претендент на трансляции, сервис Okko, предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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serhio80
1631113623
2 лярда тина себе оставляла ежегодно?)
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derrik2000
1631113934
Значит, точно ВСЕ матчи РПЛ с общедоступных каналов уберут, а для НТВ ПЛЮС Наш футбол цены В РАЗЫ вырастут. А чё??? Сказала же на всю страну ента "старшАя по квартплате", что средняя зарплата в России 50 000 рублей, и 10 процентов от зарплаты (ЭТОЙ зарплаты) за квартиру - херня вопрос: мол, в Европе 9 %, в США - 11-12% доля ЖКХ от зарплаты, т. е. в России так же, как везде. P.S. СРОЧНО бегите в банк, куда зарплату перечисляют, требовать свои 50 000 рублей ежемесячно! ))) "Он живёт, под собою не чуя страны" (С)
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