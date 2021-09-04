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Ерохин на шестой минуте матча с Кипром вывел Россию вперед

4 сентября 2021, 19:11
6

В эти минуты проходит матч пятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Кипра и России. На шестой минуте гостей вывел вперед полузащитник Александр Ерохин.

Это первый гол сборной России при главном тренере Валерии Карпине и дебютный для Ерохина в официальном матче сборной.

Семь своих последних голов Ерохин забил в одно касание.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Никосии.
  • В случае победы Россия возглавит группу.
  • В текущем сезоне РПЛ Ерохин забил 4 гола.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Кипр Россия Зенит Ерохин Александр
Комментарии (6)
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yarik1_78
1630774322
Джокер!
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Enter2006
1630774903
Ну почему после одного гола зачастую сборная России "отключается"? Давить нужно, давить!!!
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Бриг
1630775247
Джикия беспокоит. Тяжеловат.
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aaaaahhhh
1630777510
Грустное зрелище..
Ответить
Spirit_78
1630786541
Приятно, когда такой скромный трудяга, не замешанный в какой бы то ни было медийной грязи, забивает за сборную победный гол.
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zigbert
1630826536
После этого гола показалось что мячей в воротах Кипра будет много.
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