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    Ерохин на шестой минуте матча с Кипром вывел Россию вперед

    В эти минуты проходит матч пятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Кипра и России. На шестой минуте гостей вывел вперед полузащитник Александр Ерохин.

    Это первый гол сборной России при главном тренере Валерии Карпине и дебютный для Ерохина в официальном матче сборной.

    Семь своих последних голов Ерохин забил в одно касание.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Никосии.
    • В случае победы Россия возглавит группу.
    • В текущем сезоне РПЛ Ерохин забил 4 гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2947

      aaaaahhhh 2 минуты назад

      Грустное зрелище..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2034

      Бриг 40 минут назад

      Джикия беспокоит. Тяжеловат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1042

      Enter2006 46 минут назад

      Ну почему после одного гола зачастую сборная России "отключается"? Давить нужно, давить!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1457

      yarik1_78 56 минут назад

      Джокер!

      1
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