Ерохин на шестой минуте матча с Кипром вывел Россию вперед

В эти минуты проходит матч пятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Кипра и России. На шестой минуте гостей вывел вперед полузащитник Александр Ерохин.

Это первый гол сборной России при главном тренере Валерии Карпине и дебютный для Ерохина в официальном матче сборной.

Семь своих последних голов Ерохин забил в одно касание.