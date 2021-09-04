Ерохин на шестой минуте матча с Кипром вывел Россию вперед

В эти минуты проходит матч пятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Кипра и России. На шестой минуте гостей вывел вперед полузащитник Александр Ерохин.
Это первый гол сборной России при главном тренере Валерии Карпине и дебютный для Ерохина в официальном матче сборной.
Семь своих последних голов Ерохин забил в одно касание.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Никосии.
- В случае победы Россия возглавит группу.
- В текущем сезоне РПЛ Ерохин забил 4 гола.
Источник: Бомбардир.ру