Прядкин: «РПЛ не получала предложение от Оkko по телеправам»

Президент РПЛ Сергей Прядкин опроверг информацию о получении предложения о приобретении телевизионных прав от онлайн-кинотеатра Оkko.
«Нет, на сегодняшний день РПЛ не получала предложение от Оkko Спорт.
Ситуация такова, что предварительные консультации велись рабочей группой РПЛ со всеми заинтересованными сторонами», – сказал Прядкин.
- По информации Eurostavka, Okko предложил РПЛ телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.
- Сообщалось, что действующий вещатель «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда вместо нынешних 1,7.
Источник: «РБ-Спорт»