Прядкин: «РПЛ не получала предложение от Оkko по телеправам»

Президент РПЛ Сергей Прядкин опроверг информацию о получении предложения о приобретении телевизионных прав от онлайн-кинотеатра Оkko.

«Нет, на сегодняшний день РПЛ не получала предложение от Оkko Спорт.

Ситуация такова, что предварительные консультации велись рабочей группой РПЛ со всеми заинтересованными сторонами», – сказал Прядкин.