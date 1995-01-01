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    Прядкин: «РПЛ не получала предложение от Оkko по телеправам»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин опроверг информацию о получении предложения о приобретении телевизионных прав от онлайн-кинотеатра Оkko.

    «Нет, на сегодняшний день РПЛ не получала предложение от Оkko Спорт.

    Ситуация такова, что предварительные консультации велись рабочей группой РПЛ со всеми заинтересованными сторонами», – сказал Прядкин.

    • По информации Eurostavka, Okko предложил РПЛ телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.
    • Сообщалось, что действующий вещатель «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда вместо нынешних 1,7.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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