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    Григорян: «У Захаряна в сборной Армении возможности для роста были бы выше, чем в России»

    Главный тренер «Алашкерта» Александр Григорян высказался о решении полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна выступать за сборную России, а не Армении.

    – Если вернуться к Захаряну – вы считаете, что дебют мог быть и лучше. Но ему всего 18 лет. И при этом довольно уверенно смотрится в компании более опытных партнеров.

    – Для талантливого спортсмена не существует возраста в контексте применения слова «уверенно» или «неуверенно». С возрастом талантливый футболист может прибавлять в мастерстве, а вот уверенность в своих силах присуща уже с юного возраста.

    Если молодой игрок не может себя проявить на высоком уровне, мы должны понимать, что потенциал у него небольшой.

    – Выбор в пользу сборной России, а не Армении – правильный для Захаряна?

    – Я не знаю его историю. Знаю только, что он вырос в России. Но кто я такой, чтобы судить об этом? Скажу лишь, что носить армянскую фамилию и быть армянином по духу – не одно и то же. Это касается любой национальности.

    Есть иностранцы, которые принимают другое гражданство и играют за чужую сборную, но при этом некоторые из них настроены более патриотично, чем коренные, местные игроки.

    Я понимаю интерес прессы к Захаряну. Но сегодня единственное, о чем ему надо думать – это о том, чтобы ему ничто не мешало прогрессировать. Только он сам может помешать. Пресса будет обсуждать его, появится популярность, новые финансовые возможности, соблазны – всему этому надо уметь противостоять.

    И все ваши вопросы про Захаряна не будут иметь значения, если он закончит играть года через два, не преодолев эти препятствия. А сейчас происходит становление молодого футболиста, который может стать звездой европейского уровня, а может и не стать.

    – Тем не менее вы согласны, что со сборной России у Арсена шансов развиваться больше, чем со сборной Армении?

    – А почему?

    – Ну как минимум потому, что российский чемпионат сильнее.

    – А где российские команды в еврокубках, чего они добились? Посмотрите, мой «Алашкерт» в меньшинстве весь второй тайм гоняет «Рейнджерс». Где российские команды с достижениями на европейском уровне?

    Почему российский чемпионат выше уровнем? Потому что бабла там много платят? В чем уровень чемпионата заключается? В том, что команды показывают выдающиеся результаты в европейских кубках. А что они показывают?

    – Если не брать последнюю пару лет, российские команды более успешны в еврокубках.

    – Хорошо. Очевидно, что чемпионат Армении уступает чемпионату России, но почему возможности для Захаряна выше в России? В Армении он мог бы стать безоговорочным лидером и, играя за сборную Армении, получить предложение от европейских топ-клубов, как это получилось с Генрихом Мхитаряном.

    Что за глупость – считать, что у Захаряна возможности для роста в сборной России выше, чем в сборной Армении? Он армянин – как они у него могут быть лучше в России? Я сам – гражданин России, а не Армении. Но считаю, что возможности для роста в сборной Армении у него были бы выше.

    – Интересно.

    – Интересно, почему что я говорю небанально? Или потому что в моих словах есть логика?

    – Но все же осознают, что уровень российской сборной выше, чем у сборной Армении.

    – Вы подождите, не торопитесь. Сборная России еще не играла со сборной Армении. Вы сыграйте сначала со сборной Кипра, и потом поймете, что вопрос не в уровне игроков. Пусть сборная России сыграет со сборной Армении. Тогда мы скажем, какая сборная сильнее.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +500

      Hoahin 2 минуты назад

      Самый мерзкий тренер в истории

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      Рейтинг: +11558

      Hektor 84 4 минуты назад

      Григорян клоун!

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      Рейтинг: +1554

      srg38 5 минут назад

      на *** иди

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      Рейтинг: +144

      Блямба 11 минут назад

      Женский футбол делает из тренера дурную бабку с закидонами...

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      Рейтинг: +9010

      Cleaner 21 минуту назад

      В сборной Армении Захарян никогда бы не поехал на ЧМ или ЧЕ. Ни-ког-да!
      Все остальное это блаблабла от Григоряна...

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