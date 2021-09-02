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  • Григорян: «У Захаряна в сборной Армении возможности для роста были бы выше, чем в России»

Григорян: «У Захаряна в сборной Армении возможности для роста были бы выше, чем в России»

2 сентября 2021, 19:21
24

Главный тренер «Алашкерта» Александр Григорян высказался о решении полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна выступать за сборную России, а не Армении.

– Если вернуться к Захаряну – вы считаете, что дебют мог быть и лучше. Но ему всего 18 лет. И при этом довольно уверенно смотрится в компании более опытных партнеров.

– Для талантливого спортсмена не существует возраста в контексте применения слова «уверенно» или «неуверенно». С возрастом талантливый футболист может прибавлять в мастерстве, а вот уверенность в своих силах присуща уже с юного возраста.

Если молодой игрок не может себя проявить на высоком уровне, мы должны понимать, что потенциал у него небольшой.

– Выбор в пользу сборной России, а не Армении – правильный для Захаряна?

– Я не знаю его историю. Знаю только, что он вырос в России. Но кто я такой, чтобы судить об этом? Скажу лишь, что носить армянскую фамилию и быть армянином по духу – не одно и то же. Это касается любой национальности.

Есть иностранцы, которые принимают другое гражданство и играют за чужую сборную, но при этом некоторые из них настроены более патриотично, чем коренные, местные игроки.

Я понимаю интерес прессы к Захаряну. Но сегодня единственное, о чем ему надо думать – это о том, чтобы ему ничто не мешало прогрессировать. Только он сам может помешать. Пресса будет обсуждать его, появится популярность, новые финансовые возможности, соблазны – всему этому надо уметь противостоять.

И все ваши вопросы про Захаряна не будут иметь значения, если он закончит играть года через два, не преодолев эти препятствия. А сейчас происходит становление молодого футболиста, который может стать звездой европейского уровня, а может и не стать.

– Тем не менее вы согласны, что со сборной России у Арсена шансов развиваться больше, чем со сборной Армении?

– А почему?

– Ну как минимум потому, что российский чемпионат сильнее.

– А где российские команды в еврокубках, чего они добились? Посмотрите, мой «Алашкерт» в меньшинстве весь второй тайм гоняет «Рейнджерс». Где российские команды с достижениями на европейском уровне?

Почему российский чемпионат выше уровнем? Потому что бабла там много платят? В чем уровень чемпионата заключается? В том, что команды показывают выдающиеся результаты в европейских кубках. А что они показывают?

– Если не брать последнюю пару лет, российские команды более успешны в еврокубках.

– Хорошо. Очевидно, что чемпионат Армении уступает чемпионату России, но почему возможности для Захаряна выше в России? В Армении он мог бы стать безоговорочным лидером и, играя за сборную Армении, получить предложение от европейских топ-клубов, как это получилось с Генрихом Мхитаряном.

Что за глупость – считать, что у Захаряна возможности для роста в сборной России выше, чем в сборной Армении? Он армянин – как они у него могут быть лучше в России? Я сам – гражданин России, а не Армении. Но считаю, что возможности для роста в сборной Армении у него были бы выше.

– Интересно.

– Интересно, почему что я говорю небанально? Или потому что в моих словах есть логика?

– Но все же осознают, что уровень российской сборной выше, чем у сборной Армении.

– Вы подождите, не торопитесь. Сборная России еще не играла со сборной Армении. Вы сыграйте сначала со сборной Кипра, и потом поймете, что вопрос не в уровне игроков. Пусть сборная России сыграет со сборной Армении. Тогда мы скажем, какая сборная сильнее.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Армения Захарян Арсен Григорян Александр
Комментарии (24)
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Блямба
1630601771
Женский футбол делает из тренера дурную бабку с закидонами...
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Hoahin
1630602309
Самый мерзкий тренер в истории
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aaaaahhhh
1630602531
а, чего сам то там не растешь?
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insider_retro
1630602862
Обыденное дело, когда патриот, находясь вдали, начинает петь песни о прагматизме..:)
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ВетеR
1630603101
Самый ****..чий из армян, это Саша Григорян...
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ArReal
1630605129
Он абсолютно прав! Сложно даже подсчитать, сколько же звезд футбола и подарила нам непобедимая сборная Армении..А эти незабываемые финалы Лиги Чемпионов по футболу Арарат - Пюник, незабываемое класико куда там России...В армении возможности...они тут только кушают и живут, а там вся сила!
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Plyash
1630606369
Григорян в роли знаменитого Армянского радио - чушь какую-то вещает,если не сказать анекдот.Ещё один словоблуд.
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maratagliulin
1630606923
Мхитарян был замечен и получил предложение от европейских топ-клубов , когда играл за донецкий Шахтер, а не за сб. Армении
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general.lizyukov
1630609143
Конечно со сборной Армении перспективы роста выше, а как же иначе ))) когда-нибудь даже на чемпионат Европы пробьется, может быть. Ну или даже помечтает о стыковых на чемпионат мира ))) А уж как армянские клубы в еврокубках блистают - класс!!! Все залы славы забиты трофеями, куда там хиленьким российским клубам.
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55together
1630609522
обкурился снова бабский тренер...
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