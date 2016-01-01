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    Главные новости дня. Россия и Хорватия обошлись без голов; в российских школах ввели урок футбола

    Смолов – лучший игрок РПЛ в июле-августе.

    «Локомотив» отзаявит Зе Луиша. Он пропустит 1,5-2,5 месяца из-за травмы.

    «Рубин» объявил о переходе Онугха.

    Керк – игрок «Локомотива».

    Чистяков покинул расположение сборной России. Его вызвали вместо Магкеева.

    Генич: «Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС».

    В 150 российских школах ввели обязательный урок футбола. В 2022-м году таких школ будет 2500.

    «Чемпионат»: Крицюк провел первую тренировку в «Зените».

    Globo Esporte: «Зенит» запросил у сборной Бразилии возвращение Малкома и Клаудиньо в клуб.

    Роналду во время матча с Ирландией ударил соперника.

    Отбор ЧМ-2022. Россия в дебютном матче Карпина сыграла вничью с Хорватией.

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    Источник: Бомбардир.ру

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