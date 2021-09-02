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  • Главные новости дня. Россия и Хорватия обошлись без голов; в российских школах ввели урок футбола

Главные новости дня. Россия и Хорватия обошлись без голов; в российских школах ввели урок футбола

2 сентября 2021, 00:43

Смолов – лучший игрок РПЛ в июле-августе.

«Локомотив» отзаявит Зе Луиша. Он пропустит 1,5-2,5 месяца из-за травмы.

«Рубин» объявил о переходе Онугха.

Керк – игрок «Локомотива».

Чистяков покинул расположение сборной России. Его вызвали вместо Магкеева.

Генич: «Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС».

В 150 российских школах ввели обязательный урок футбола. В 2022-м году таких школ будет 2500.

«Чемпионат»: Крицюк провел первую тренировку в «Зените».

Globo Esporte: «Зенит» запросил у сборной Бразилии возвращение Малкома и Клаудиньо в клуб.

Роналду во время матча с Ирландией ударил соперника.

Отбор ЧМ-2022. Россия в дебютном матче Карпина сыграла вничью с Хорватией.

Источник: Бомбардир.ру
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