Globo Esporte: «Зенит» запросил у сборной Бразилии возвращение Малкома и Клаудиньо в клуб

Ахахахах)так они и вернулись!им сборная важнее матча с Ахматом!
«Зенит» отправил в сборную Бразилии запрос о возвращении своих игроков в клуб. Речь идет о Малкоме и Клаудиньо.
Вероятно, зенитовцы хотели бы, чтобы футболисты успели подготовиться к ближайшему матчу РПЛ против «Ахмата» (11 сентября).
- Бразилии в отборе ЧМ-2022 предстоит сыграть с Чили (2 сентября), Аргентиной (5 сентября) и Перу (10 сентября).
- Малком в финале Олимпиады-2020 забил победный гол.
- Бразилия лидирует в южноамериканском отборе ЧМ-2022.