Globo Esporte: «Зенит» запросил у сборной Бразилии возвращение Малкома и Клаудиньо в клуб

«Зенит» отправил в сборную Бразилии запрос о возвращении своих игроков в клуб. Речь идет о Малкоме и Клаудиньо.

Вероятно, зенитовцы хотели бы, чтобы футболисты успели подготовиться к ближайшему матчу РПЛ против «Ахмата» (11 сентября).