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    Globo Esporte: «Зенит» запросил у сборной Бразилии возвращение Малкома и Клаудиньо в клуб

    «Зенит» отправил в сборную Бразилии запрос о возвращении своих игроков в клуб. Речь идет о Малкоме и Клаудиньо.

    Вероятно, зенитовцы хотели бы, чтобы футболисты успели подготовиться к ближайшему матчу РПЛ против «Ахмата» (11 сентября).

    • Бразилии в отборе ЧМ-2022 предстоит сыграть с Чили (2 сентября), Аргентиной (5 сентября) и Перу (10 сентября).
    • Малком в финале Олимпиады-2020 забил победный гол.
    • Бразилия лидирует в южноамериканском отборе ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Globo Esporte

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    01.09.2021 22:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4149

      AtticusFinch 22 минуты назад

      Ахахахах)так они и вернулись!им сборная важнее матча с Ахматом!

      0
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      Рейтинг: +14185

      Garrincha58 23 минуты назад

      ага сейчас они приедут а если приедут то оба будут недовольны и дурака валять

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