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    Керк – игрок «Локомотива»

    «Локомотив» объявил о переходе вингера «Утрехта» Гирано Керка.

    Клуб подписал с 25-летним голландцем контракт на четыре года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро.

    Игрок будет выступать в «Локо» под 7-м номером.

    • Керк играет на позиции правого атакующего полузащитника.
    • В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 36 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1546

      lek! 1 час назад

      Симпатичная команда собралась у Локомотива , но Крыховика нужно было оставлять .

      1
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      Рейтинг: +1680

      Красногорск_Фан > lek! 16 минут назад

      теперь симпатичная команда у Краснодара ))) смотреть интересно их матчи стало. А Кордоба вообще зверь.

      0
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      Рейтинг: +32146

      zra78 2 часа назад

      Камано?

      1
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      Рейтинг: +577

      NeoNaTe > zra78 2 часа назад

      главное чтоб не эдер

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      Рейтинг: +1680

      Красногорск_Фан > zra78 18 минут назад

      Нидерландцы в команде тоже важны! Камано что то стух в новом сезоне. Но если к нему в пару возьмут японца Магано то будет хохма.

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