Керк – игрок «Локомотива»

Симпатичная команда собралась у Локомотива , но Крыховика нужно было оставлять .
«Локомотив» объявил о переходе вингера «Утрехта» Гирано Керка.
Клуб подписал с 25-летним голландцем контракт на четыре года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро.
Игрок будет выступать в «Локо» под 7-м номером.
- Керк играет на позиции правого атакующего полузащитника.
- В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 36 матчах.
Джирано Керк – в «Локо»!Соглашение с нападающим рассчитано на 4 годаИграть за наш клуб Джирано будет под номеромПервый игрок из Нидерландов в истории «Локомотива»264 матча, 69 голов, 59 ассистов за карьеруРады видеть тебя в нашей команде, Джирано! pic.twitter.com/bNi6Zn1Twp— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 1, 2021