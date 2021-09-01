Керк – игрок «Локомотива»

«Локомотив» объявил о переходе вингера «Утрехта» Гирано Керка.

Клуб подписал с 25-летним голландцем контракт на четыре года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро.

Игрок будет выступать в «Локо» под 7-м номером.

Керк играет на позиции правого атакующего полузащитника.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 36 матчах.