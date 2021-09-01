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Роналду во время матча с Ирландией ударил соперника

1 сентября 2021, 23:21
36

В эти минуты проходит матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Португалии и Ирландии. В первом тайме нападающий португальцев Криштиану Роналду нанес удар по сопернику Даре О’Ши.

Это была реакция Роналду на то что защитник откинул мяч перед пенальти. Португалец бил его на 15-й минуте и не реализовал.

  • Роналду не хватает 1 гола, чтобы стать единоличным лучшим бомбардиром в истории на уровне сборных.
  • 22-летний О’Ши выступает в Чемпионшипе за «Вест Бромвич».
  • Португалия в случае ничьей сохранит лидерство в группе.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия. Примейра Португалия Ирландия Роналду Криштиану О'Ши Дара
Комментарии (36)
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Smekaev
1630528790
Это провокатор за лицо схватился, а удара даже не было, так, тычок.
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ArReal
1630528917
У него что лицо на плече?вы хоть бы посмотрели видео, прежде чем херню в заголовке писать....
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Alejandrrro
1630529057
Если у автора этой новости лицо на месте плеча, то на месте лица понятно что
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NewLife
1630529301
Правильно сделал !
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Красногорск_Фан
1630529412
боюсь что это единственное чем он запомнится мировому футболу. Какой то там куй которому втащил Роналду в день установки мирового рекорда
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aubergine
1630530417
Это лицо?!? Посмотришь на такие петушиные фокусы и сто раз подумаешь, прежде чем сына в футбол отдавать.
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Oldtrafford83
1630560043
Вот же ш.люха, как же бесят такие выходки, ты мужик или радужный?! Стыдно за Ирландцев!!! Рон красава, надо было ещё волшебного пендаля после игры дать!!!
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"supermax"
1630562552
ля как упал....как будто толпой отмудохали дурачка...ахаха
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zigbert
1630566271
Трудно назвать это ударом. За артистизм зачет.
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Maxi_7
1630569803
Интересно... на что этот падучий Джимми рассчитывал? Что ВАРа нет? Что потом не посмотрят повтор не увидят, что по лицу его никто не трогал? Налицо явный признак слабоумия у индивида в белой форме...
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