Роналду во время матча с Ирландией ударил соперника

В эти минуты проходит матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Португалии и Ирландии. В первом тайме нападающий португальцев Криштиану Роналду нанес удар по сопернику Даре О’Ши.

Это была реакция Роналду на то что защитник откинул мяч перед пенальти. Португалец бил его на 15-й минуте и не реализовал.

Роналду не хватает 1 гола, чтобы стать единоличным лучшим бомбардиром в истории на уровне сборных.

22-летний О’Ши выступает в Чемпионшипе за «Вест Бромвич».

Португалия в случае ничьей сохранит лидерство в группе.