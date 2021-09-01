Генич: «Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС»

Комментатор Константин Генич сообщил, что его бывшему коллеге по «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну предложили работу в РФС.

«Охренеть, сегодня узнал, что Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС!

Нобель, брат, это правда?! Отвечай на звонки!» – написал Генич в телеграме.

В конце августа Арустамян покинул «Матч ТВ» после интервью с Павлом Мамаевым

Нобель работал на канале с его основания в 2015 году.

У Арустамяна есть собственный ютуб-канал Nobel.

Уткин – об уходе Арустамяна с «Матч ТВ»: «Он не предмет. Нельзя человека использовать втемную»