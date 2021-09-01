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  • Генич: «Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС»

Генич: «Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС»

1 сентября 2021, 17:17
9

Комментатор Константин Генич сообщил, что его бывшему коллеге по «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну предложили работу в РФС.

«Охренеть, сегодня узнал, что Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС!

Нобель, брат, это правда?! Отвечай на звонки!» – написал Генич в телеграме.

  • В конце августа Арустамян покинул «Матч ТВ» после интервью с Павлом Мамаевым
  • Нобель работал на канале с его основания в 2015 году.
  • У Арустамяна есть собственный ютуб-канал Nobel.

Уткин – об уходе Арустамяна с «Матч ТВ»: «Он не предмет. Нельзя человека использовать втемную»

Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия Генич Константин Арустамян Нобель
Комментарии (9)
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insider_retro
1630506258
Не удивлюсь... Серьёзной организации нужны серьёзные руководители..:))
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KOLBIS
1630507684
Так вот оно че Микаэляныч...
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Иван Петров 1986
1630507701
Рыбак рыбака видит издалека. Балаболы и берут себе балабола.
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заткнитемнерот
1630509748
Да чё там, нобелевку сразу
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Fusballer
1630510013
Чем он руководил? Своим языком?
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portero
1630511704
а сколько там постов то руководящих? на сотни счёт идёт или уже на тысячи.....
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Taps
1630513539
Зарплата 1 млн.евро.
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zigbert
1630514075
По всему видно что и Геничу там работу найдут.
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JTherry
1630523483
на замену Дюк-оффу...) кстати, давно пора...
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