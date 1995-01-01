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    Генич: «Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС»

    Комментатор Константин Генич сообщил, что его бывшему коллеге по «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну предложили работу в РФС.

    «Охренеть, сегодня узнал, что Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС!

    Нобель, брат, это правда?! Отвечай на звонки!» – написал Генич в телеграме.

    • В конце августа Арустамян покинул «Матч ТВ» после интервью с Павлом Мамаевым
    • Нобель работал на канале с его основания в 2015 году.
    • У Арустамяна есть собственный ютуб-канал Nobel.

    Уткин – об уходе Арустамяна с «Матч ТВ»: «Он не предмет. Нельзя человека использовать втемную»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67421

      insider_retro 19 минут назад

      Не удивлюсь... Серьёзной организации нужны серьёзные руководители..:))

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