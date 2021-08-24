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  • Уткин – об уходе Арустамяна с «Матч ТВ»: «Он не предмет. Нельзя человека использовать втемную»

Уткин – об уходе Арустамяна с «Матч ТВ»: «Он не предмет. Нельзя человека использовать втемную»

24 августа 2021, 20:00
10

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал уход Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ».

«Итак, Нобель лишил «Матч ТВ» себя. Сам он тоже лишился работы на телеканале, но мне представляется – канал теряет больше. Впрочем, мои представления тут более-менее ни при чем.

Давайте поищем точную формулировку. Что же произошло? Отчего такой решительный шаг предпринял не склонный к эксцентричности, миролюбивый, заслуживший среди друзей ироничное, но вполне дружелюбное прозвище «Сиропчик», умеющий со всеми ладить Нобель?

Да все просто. Ну, вот ладишь ты со всеми. Или, наоборот, всех стебешь. Но это твой выбор. Ты выбираешь линию поведения; это твой маневр, твоя игра, твоя свобода.

История интервью с Мамаевым – в той части, которая спровоцировала решение Нобеля Арустамяна – это история о том, как его использовали. Втемную. Так пользуются предметом. Так полотенце, которое еще считает себя полотенцем, оказывается тряпочкой для пыли. Или для мытья пола, если достаточно большое.

Но у полотенца нет свободы выбора, а у человека есть. Просто потому, что он не предмет. Тут у каждого своя точка невозврата. Нобель решил уйти.

Вслед ему два комментария. Александр Тащин, я хрен знает, как там делятся полномочия, пишет: «Нет незаменимых, канал важнее людей».

Ну, направление на желтуху – тоже выбор. Интересно, готов ли Тащин ради рейтинга канала рассказать свою семейную историю, рейтинг это точно даст, я не стану о ней напоминать, но я сомневаюсь, что он позволит использовать себя за «болвана» в старом гусарском преферансе.

Ну, или – вперед! В бой за рейтинги, в бой за Дзюбика. Или против. Ждем. Я жду число по факту, смотреть я в это время буду хороший футбол или хорошее кино.

И Канделаки. Которая сказала, что трали-вали, спасибо Нобелю за все, но свои ресурсы для него важнее, вот и вью с Карпиным он сделал для своего ютубца, а не для Матча.

Ну, умница. Так и теряют кадры. Сами выбираете, что вам нужно. А что, вью Нобеля с Карпиным как-то отменило вью для «Матча»? Как-то перебило? Сдается мне, канал просто проваландал это. Ну, вернется Губер с Олимпиады, в студии возьмет у Карпина то, что он даст. Возьмет с удовольствием.

Абсурд. Вот и подождали. Вот и просрали эксклюзив. А что это означает? Что сотрудники «Матча» не видят толку лучшие свои работы отдавать каналу. Зачем? Есть контракт, есть обязательства. Нобеля с «Матча» провожают двусмысленными замечаниями, но без ненависти; ну, значит, что он каналу обещал, на что подписался – он сделал. Иначе были бы претензии.

Нобель свалил, потому что он не предмет. Нельзя человека использовать втемную, потому что капитал публичной личности – репутация. Не обязательно такая, которая вам нравится, но та, которую он выстраивает сам.

Вы отняли у одного из лучших своих сотрудников это право. Весьма цинично. Так захлебнитесь теперь в своих лицемерных комментариях. Все слова Канделаки, что для Нобеля собственные проекты важнее матчевых…. Слушайте, вот вся история перед вами.

А как должно быть? Что, как-то иначе? Когда работаешь сам – ну, не без косяков, случается. Ошибка!

А когда тебя в закрытую используют… Это не ошибка. Если ты это принимаешь, это осознанная проституция. Назовем это мирным, компромиссным словом – эскорт. Нобель не захотел», – написал Уткин.

  • Арустамян работал на «Матч ТВ» с его основания в 2015 году.
  • До «Матч ТВ» Арустамян работал на «НТВ-ПЛЮС», «Радио Спорт».
  • У Арустамяна есть собственный ютуб-канал Nobel.

Арустамян покинул «Матч ТВ» после интервью с Мамаевым

Источник: канал Василия Уткина в «Яндекс.Дзен»
Россия. Премьер-лига Россия Уткин Василий Арустамян Нобель
Комментарии (10)
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fabio_c
1629826475
вот ещё обсуждений смены работы журналистов не хватало. да пофиг вообще...
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порт
1629827286
Решил наверное уйти давно, да повода не было, вот подвернулся случай, да ещё и дверью хлопнул. Хайпанул по полной.
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general.lizyukov
1629830434
Да-да, не предмет. Вася, расскажи, как ты там поживаешь, после ухода? Очередь работодателей, да?
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Алтарь
1629830852
Приглашать в студию на матч ТВ всякого рода шутов , сатириков и артистов получается можно. Которые сидя и корча из себя "ВЕЛИКИХ СПЕЦОВ ФУТБОЛА" учат как надо правильно играть футбол. То что футболист рассказал про свою личную жизнь -это уже как бы нельзя.!!!!!!!!
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Plyash
1629831788
Канделаки,однако,полная сволочь.Было видно,что Нобель не в своей тарелке,когда Мамай понёс ахинею про свою бывшую жену и остановить его невозможно.В самом конце разговора Нобель подрастерялся,но в силу своей воспитанности и профессионализма достойно закончил этот цирк. Полностью согласен с Васей,это "осознанная проституция" Тины.
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