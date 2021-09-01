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  • В 150 российских школах ввели обязательный урок футбола. В 2022-м году таких школ будет 2500

В 150 российских школах ввели обязательный урок футбола. В 2022-м году таких школ будет 2500

1 сентября 2021, 17:47
38

РФС объявил о введении урока футбола в 150 российских школах.

«С 1 сентября 150 общеобразовательных школ 8 регионов страны принимают участие в проекте «Футбол в школе». Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола.

Это стало возможно благодаря созданию модуля «Футбол» в учебной программе предмета «Физическая культура». Модуль разработан совместно Минпросвещения России и РФС и уже утвержден в статусе федерального государственного образовательного стандарта.

В этом году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга. Во все школы РФС за счeт собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола.

Занятия футболом будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. Кроме того, уже на первом этапе проект предполагает организацию на муниципальном уровне школьных футбольных лиг — регулярных соревнований между школами. А с 2022 года РФС совместно с Минспортом России и Минпросвещения России планирует запустить Единую лигу для всех школ.

Количество школ, желающих присоединиться к проекту, растет. Планируется, что в следующем году в него будут вовлечены в общей сложности более 2500 общеобразовательных школ из 40 субъектов РФ», – говорится в сообщении РФС.

Источник: сайт РФС
Россия
Комментарии (38)
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ilichkadr
1630507818
Очередная схема по распилу бабла.
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acor94
1630507916
Обязательным уроком. Не хотите играть, будем заставлять, чтобы дети возненавидели эту чёртову игру!
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Mister_Tomsk
1630508352
да и будет так) физрук мяч кинет и бегайте)))
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DeStar
1630508817
о классно, помню как на физре все делали быстро и ждали пока дадут мяч поиграть, зачастую только делиться успевали и звонок))) обидно было
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Чермындыр
1630508898
Давно пора. Америкацы в баскетбол и хоккей уже со школьной скамьи играют, и у кого получается, потом в спортвузы поступают. Только было бы еще неплохо школьных учителей тоже подтягивать, а не только бумажки заставлять писать тоннами
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Олег1204
1630514035
В наше время нам пихали этот всратый волейбол. Мы тупо игрнорили физрука и играли в футбик .
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Из Твери Леха
1630514358
А если по этому уроку будет "дуойка" в конце года, оставят на второй год?)
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фанат джигурды
1630515536
Физрук кинул мяч и сказал: "Пинайте до звонка." Вот, наверное, и среднего стандарта урок.
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Guinnesss
1630516898
В Англии в школах футбол и регби идут до 16 лет параллельно, потом у кого лучше получается туда и идёт.
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tushkanlz
1630517234
57 лет назад и позже мечтали с друзьями об «уроках футбола» ,хотя бы, вместо «физ-ры»… А теперь мечты сбываются…, когда зубы стираются…
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