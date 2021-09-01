В 150 российских школах ввели обязательный урок футбола. В 2022-м году таких школ будет 2500

РФС объявил о введении урока футбола в 150 российских школах.

«С 1 сентября 150 общеобразовательных школ 8 регионов страны принимают участие в проекте «Футбол в школе». Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола.

Это стало возможно благодаря созданию модуля «Футбол» в учебной программе предмета «Физическая культура». Модуль разработан совместно Минпросвещения России и РФС и уже утвержден в статусе федерального государственного образовательного стандарта.

В этом году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга. Во все школы РФС за счeт собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола.

Занятия футболом будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. Кроме того, уже на первом этапе проект предполагает организацию на муниципальном уровне школьных футбольных лиг — регулярных соревнований между школами. А с 2022 года РФС совместно с Минспортом России и Минпросвещения России планирует запустить Единую лигу для всех школ.

Количество школ, желающих присоединиться к проекту, растет. Планируется, что в следующем году в него будут вовлечены в общей сложности более 2500 общеобразовательных школ из 40 субъектов РФ», – говорится в сообщении РФС.