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    В 150 российских школах ввели обязательный урок футбола. В 2022-м году таких школ будет 2500

    РФС объявил о введении урока футбола в 150 российских школах.

    «С 1 сентября 150 общеобразовательных школ 8 регионов страны принимают участие в проекте «Футбол в школе». Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола.

    Это стало возможно благодаря созданию модуля «Футбол» в учебной программе предмета «Физическая культура». Модуль разработан совместно Минпросвещения России и РФС и уже утвержден в статусе федерального государственного образовательного стандарта.

    В этом году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга. Во все школы РФС за счeт собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола.

    Занятия футболом будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. Кроме того, уже на первом этапе проект предполагает организацию на муниципальном уровне школьных футбольных лиг — регулярных соревнований между школами. А с 2022 года РФС совместно с Минспортом России и Минпросвещения России планирует запустить Единую лигу для всех школ.

    Количество школ, желающих присоединиться к проекту, растет. Планируется, что в следующем году в него будут вовлечены в общей сложности более 2500 общеобразовательных школ из 40 субъектов РФ», – говорится в сообщении РФС.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии26
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      Рейтинг: +1837

      фанат джигурды 3 минуты назад

      Физрук кинул мяч и сказал: "Пинайте до звонка."

      Вот, наверное, и среднего стандарта урок.

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      Рейтинг: +606

      Лфшт 11 минут назад

      И че в этом хорошего ? Это вид спорта. Не так надо выявлять таланты. Физрукам плевать на это.

      0
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      Рейтинг: +4763

      Из Твери Леха 22 минуты назад

      А если по этому уроку будет "дуойка" в конце года, оставят на второй год?)

      1
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      Рейтинг: +1155

      Олег1204 28 минут назад

      В наше время нам пихали этот всратый волейбол. Мы тупо игрнорили физрука и играли в футбик .

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      Рейтинг: +4763

      Из Твери Леха > Олег1204 22 минуты назад

      Зато теперь мы волейбольная страна)

      0
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      Рейтинг: +4304

      3a zenit 42 минуты назад

      так в СССР уже такое было,зимой в спортзале,остальное время футбол.

      0
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      Рейтинг: +8989

      Cleaner > 3a zenit 38 минут назад

      За весь СССР не говорите. В нашей школе такого не было. Зимой спаренные уроки лыж. Весна-осень все, что угодно, но не футбол.

      2
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      Рейтинг: +7523

      Alekxei Z. 45 минут назад

      Почитаешь комменты и понимаешь, страна дебилов и депрессантов.
      Всё готовы захаять.
      Ну ведь хорошая инициатива, давно пора было её применять.
      Всё хорошее начинается с малого , в добрый путь !

      2
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      Рейтинг: +8989

      Cleaner > Alekxei Z. 36 минут назад

      А что хорошего в этой идее? Почему не хоккей(шахматы, бег, волейбол, теннис...) ? Видов спорта много. Не нужно навязывать.

      1
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      Рейтинг: +7523

      Alekxei Z. > Cleaner 19 минут назад

      Хотя бы тем , что это и есть массовость и популяризация. Футбол подвижный вид спорта , что несомненно плюс для развития ребёнка, да и материально не очень дорогой.
      Такие как ты любое начинание на корню захаят , ну пусть твой сын сидит с тобой на жопе . стучит по клаве и растёт развитым и крепким парнем.

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      Рейтинг: +1551

      gor77 > Alekxei Z. 17 минут назад

      Вопрос в другом. Это не новая инициатива. У нас в Сибири на физре зимой, а она у нас бывает от 4 до 6 месяцев и плюс межсезонье с октябрём и апрелем, раньше были занятия на лыжах. А в спортзале занимались те, у кого справки, благо, что тогда таких было в разы мало. Но дело в другом. Даже сейчас не все городские школы могут проводить "занятия по футболу" из-за отсутствия нормальных полей. Подчеркну - просто школьная спортивная площадка. Про сельскую местность промолчу. Подчёркиваю - у нас в Сибири. Есть хорошие школы, но они либо в закрытых городах, куда вас без разрешения не пустят, либо в отдельных "элитных", читай дорогих, школах. А сколько уничтожено хоккейных коробок, волейбольных и баскетбольных площадок??? Так что вопрос, подчёркиваю, не в "подколах", а в другом - климатические условия. Я даже боюсь предположить что есть в школах на Дальнем Востоке или севернее. Но ведь есть ещё другой вопрос - а почему собственно футбол? Почему нельзя развивать другие виды спорта? Получается фигня под названием из одной крайности в другую. Ну и самое забавное - обратите внимание, что из перечисленных регионов нет ни одного из Сибири и Дальнего Востока. Так что, это чертовски сложная проблема, которая требует весьма много времени, чтобы хотя бы восстановить то, что было.

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      Рейтинг: +7523

      Alekxei Z. > gor77 3 минуты назад

      А кто вам сказал , что это будет Обязаловка ?
      Наверно климатические условия будут учитываться , как и материальная база.
      Футбол в школе это общиразвивающий предмет, а не мастер-класс для гениев.

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      Рейтинг: +1837

      фанат джигурды > Cleaner 8 секунд назад

      Волейбол хорош тем, что развивает скорость мысли. Там раздумывать некогда.

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      Рейтинг: +12741

      Skull_Boy 59 минут назад

      Вопрос только нах_я, если толку не будет, а забыл главное распилить баблтшко

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      Рейтинг: +51167

      portero 1 час назад

      формой будут обеспечивать или футболки и мячи? в Барселоне компенсируют расходы на форму(обувь, щитки по размеру сам покупаешь , а расходы компенсируют) а футболки выдают....
      ну и это дополнительные занятия по желанию, а не урок для всех.

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      Рейтинг: +8989

      Cleaner > portero 43 минуты назад

      В России в школах всем инвентарем обеспечивают родители. И ремонт делают родители. Интересно, как будет организованы межшкольные соревнования? Думаю, что автобусы и врачи тоже за счет родителей будут...(

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      Рейтинг: +2236

      Чермындыр 1 час назад

      Давно пора. Америкацы в баскетбол и хоккей уже со школьной скамьи играют, и у кого получается, потом в спортвузы поступают. Только было бы еще неплохо школьных учителей тоже подтягивать, а не только бумажки заставлять писать тоннами

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      Рейтинг: +11141

      DeStar 1 час назад

      о классно, помню как на физре все делали быстро и ждали пока дадут мяч поиграть, зачастую только делиться успевали и звонок))) обидно было

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