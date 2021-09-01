Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    «Рубин» объявил о переходе Онугха

    «Рубин» объявил о переходе нападающего Германа Онугха.

    Казанцы арендовали 25-летнего россиянина до конца сезона с правом выкупа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:27
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +494

      Hoahin 1 час назад

      С такими трансферами РПЛ не усилится никогда.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1546

      lek! > Hoahin 1 час назад

      Может прорвет и заиграет , Слуцкий не делает покупки ради покупок вроде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1335

      Obojaemiy 2 часа назад

      Прям самый русский...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      прабабушка краба > Obojaemiy 2 часа назад

      ну, родился в Москве, вырос в Пензе вроде

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89024
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67415
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru