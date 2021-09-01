«Рубин» объявил о переходе Онугха

«Рубин» объявил о переходе нападающего Германа Онугха.

Казанцы арендовали 25-летнего россиянина до конца сезона с правом выкупа.

Герман Онугха – игрок «Рубина»!25-летний российский нападающий переходит в наш клуб из датского «Вайле» на правах аренды с правом выкупаРанее он выступал за «Зенит» (Пенза), «Волгарь», «Краснодар», «Тамбов», «Вайле» и «Крылья Советов».Добро пожаловать! pic.twitter.com/Nkguc90amu