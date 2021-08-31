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  • Анджорин не хотел переезжать в Россию ради «Локомотива». Его уговорил Рангник

Анджорин не хотел переезжать в Россию ради «Локомотива». Его уговорил Рангник

31 августа 2021, 10:04
17

Хавбек «Челси» Фаустино Анджорин перейдет в «Локомотив».

По информации The Athletic, 19-летний англичанин сделал выбор в пользу столичного клуба, имея несколько предложений.

Изначально игрок не хотел переезжать в Россию, оставив семью в Англии. Однако, директор московского клуба Ральф Рангник уговорил его перейти в «Локомотив».

Сообщалось, что «Челси» готов продать собственного воспитанника за 18 миллионов фунтов. Он уже прошел медосмотр для «Локомотива».

  • Анджорин – воспитанник «Челси».
  • За основную команду хавбек провел 5 матчей.
  • Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.

Источник: The Athletic
Россия. Премьер-лига Локомотив Анджорин Фаустино Рангник Ральф
Комментарии (17)
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FanatSerj
1630394288
19-летний англичанин из Челси в РПЛ, что тут можно сказать хорошо у Рангника язык подвешен ))))
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KalterJax
1630394775
Ну опять же! Такая же херня как с Бека! игроков покупают по сильно завышенным ценам! Сильно отличных от рыночной!
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99-й
1630395415
А бюджет не треснет?
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Gelsenkirchen
1630396222
Кто тут живет в сказке и считает что на ТМ указываю ценник на игрока? В вашем мире Максименко / Антон Миранчук / Зобнин реально стоят 13 млн ? Крыховяка что то даже за 8 никто не брал (на ТМ ценник 15). Квинси Промеса попробуйте продать за 15 (цена на ТМ) - его за 5 никто не возьмет. ТМ это не оферта, а приблизительная цена которая меняется примерно раз в год
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bomilazdeshnii
1630432721
Рангник уговорил. Что-то здесь темный лес. Хочется услышать мнение Николича. Хотя, о чем это я...
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