Анджорин не хотел переезжать в Россию ради «Локомотива». Его уговорил Рангник

Хавбек «Челси» Фаустино Анджорин перейдет в «Локомотив».

По информации The Athletic, 19-летний англичанин сделал выбор в пользу столичного клуба, имея несколько предложений.

Изначально игрок не хотел переезжать в Россию, оставив семью в Англии. Однако, директор московского клуба Ральф Рангник уговорил его перейти в «Локомотив».

Сообщалось, что «Челси» готов продать собственного воспитанника за 18 миллионов фунтов. Он уже прошел медосмотр для «Локомотива».