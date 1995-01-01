Анджорин не хотел переезжать в Россию ради «Локомотива». Его уговорил Рангник

Кто тут живет в сказке и считает что на ТМ указываю ценник на игрока? В вашем мире Максименко / Антон Миранчук / Зобнин реально стоят 13 млн ? Крыховяка что то даже за 8 никто не брал (на ТМ ценник 15). Квинси Промеса попробуйте продать за 15 (цена на ТМ) - его за 5 никто не возьмет. ТМ это не оферта, а приблизительная цена которая меняется примерно раз в год
Хавбек «Челси» Фаустино Анджорин перейдет в «Локомотив».
По информации The Athletic, 19-летний англичанин сделал выбор в пользу столичного клуба, имея несколько предложений.
Изначально игрок не хотел переезжать в Россию, оставив семью в Англии. Однако, директор московского клуба Ральф Рангник уговорил его перейти в «Локомотив».
Сообщалось, что «Челси» готов продать собственного воспитанника за 18 миллионов фунтов. Он уже прошел медосмотр для «Локомотива».
- Анджорин – воспитанник «Челси».
- За основную команду хавбек провел 5 матчей.
- Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.