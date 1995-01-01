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    Анджорин не хотел переезжать в Россию ради «Локомотива». Его уговорил Рангник

    Хавбек «Челси» Фаустино Анджорин перейдет в «Локомотив».

    По информации The Athletic, 19-летний англичанин сделал выбор в пользу столичного клуба, имея несколько предложений.

    Изначально игрок не хотел переезжать в Россию, оставив семью в Англии. Однако, директор московского клуба Ральф Рангник уговорил его перейти в «Локомотив».

    Сообщалось, что «Челси» готов продать собственного воспитанника за 18 миллионов фунтов. Он уже прошел медосмотр для «Локомотива».

    • Анджорин – воспитанник «Челси».
    • За основную команду хавбек провел 5 матчей.
    • Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 10:04
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      Gelsenkirchen 1 час назад

      Кто тут живет в сказке и считает что на ТМ указываю ценник на игрока? В вашем мире Максименко / Антон Миранчук / Зобнин реально стоят 13 млн ? Крыховяка что то даже за 8 никто не брал (на ТМ ценник 15). Квинси Промеса попробуйте продать за 15 (цена на ТМ) - его за 5 никто не возьмет. ТМ это не оферта, а приблизительная цена которая меняется примерно раз в год

      0
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      Рейтинг: +551

      99-й 1 час назад

      А бюджет не треснет?

      0
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      Рейтинг: +10

      Gelsenkirchen > 99-й 1 час назад

      От аренды игрока?

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      Рейтинг: +1601

      KalterJax 1 час назад

      Ну опять же! Такая же херня как с Бека! игроков покупают по сильно завышенным ценам! Сильно отличных от рыночной!

      0
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      Рейтинг: +7319

      FanatSerj 1 час назад

      19-летний англичанин из Челси в РПЛ, что тут можно сказать хорошо у Рангника язык подвешен ))))

      1
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      Рейтинг: +1601

      KalterJax > FanatSerj 1 час назад

      Это пример того, как важно иметь хороших управленцев и менеджеров в футбольном клубе! А не то, что сейчас в Спартаке, ЦСКА творится

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