Анджорин не хотел переезжать в Россию ради «Локомотива». Его уговорил Рангник

Хавбек «Челси» Фаустино Анджорин перейдет в «Локомотив».
По информации The Athletic, 19-летний англичанин сделал выбор в пользу столичного клуба, имея несколько предложений.
Изначально игрок не хотел переезжать в Россию, оставив семью в Англии. Однако, директор московского клуба Ральф Рангник уговорил его перейти в «Локомотив».
Сообщалось, что «Челси» готов продать собственного воспитанника за 18 миллионов фунтов. Он уже прошел медосмотр для «Локомотива».
- Анджорин – воспитанник «Челси».
- За основную команду хавбек провел 5 матчей.
- Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.
Источник: The Athletic