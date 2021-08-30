«Челси» готов продать Анджорина «Локомотиву» за 18 миллионов, но с опцией обратного выкупа

Инфа с другого источника: "Сообщалось, что 19-летний хавбек будет арендован «Локомотивом». В соглашении между клубами пропишут опцию выкупа за £ 17 млн (около € 20 млн). Директор «Локомотива» Ральф Рангник намерен активировать эту опцию следующим летом. В контракт также включат опцию обратного выкупа для «Челси» за £ 34 млн (около € 40 млн).
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-4442209-havbek-chelsi-andzhorin-proshyol-medobsledovanie-dlya-lokomotiva.html?utm_source=copypaste
«Локомотив» и «Челси» обсуждают переход полузащитника Фаустино Анджорина.
По информации The Sun, лондонский клуб готов продать собственного воспитанника за 18 миллионов фунтов.
Также англичане настаивают на включении в сделку пункта об обратном выкупе за 25 миллионов фунтов.
Уже сегодня хавбек пройдет медицинское обследование, предшествующее его трансферу в «Локо».
- За основную команду «Челси» Анджорин провел 5 матчей.
- Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.