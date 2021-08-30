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    «Челси» готов продать Анджорина «Локомотиву» за 18 миллионов, но с опцией обратного выкупа

    «Локомотив» и «Челси» обсуждают переход полузащитника Фаустино Анджорина.

    По информации The Sun, лондонский клуб готов продать собственного воспитанника за 18 миллионов фунтов.

    Также англичане настаивают на включении в сделку пункта об обратном выкупе за 25 миллионов фунтов.

    Уже сегодня хавбек пройдет медицинское обследование, предшествующее его трансферу в «Локо».

    • За основную команду «Челси» Анджорин провел 5 матчей.
    • Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.

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    Источник: The Sun

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    30.08.2021 21:55
    Комментарии11
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      Рейтинг: +280

      Константинн 2 минуты назад

      Инфа с другого источника: "Сообщалось, что 19-летний хавбек будет арендован «Локомотивом». В соглашении между клубами пропишут опцию выкупа за £ 17 млн (около € 20 млн). Директор «Локомотива» Ральф Рангник намерен активировать эту опцию следующим летом. В контракт также включат опцию обратного выкупа для «Челси» за £ 34 млн (около € 40 млн).


      Подробнее на «Чемпионате»:
      https://www.championat.com/football/news-4442209-havbek-chelsi-andzhorin-proshyol-medobsledovanie-dlya-lokomotiva.html?utm_source=copypaste

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      Рейтинг: +67395

      insider_retro 1 час назад

      Нормуль... Локо уже с Челси перетирает...
      Это не из Сент-Трюйден игрочишку зацепить..:)

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      Рейтинг: +6803

      Fusballer > insider_retro 57 минут назад

      Игрочишка из Челси стоит 2,3 ляма, а его хотят верить Локо за 18))) Выгоднейшая сделка)

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      Рейтинг: +3474

      sobaka120982 1 час назад

      Я не понял в локо распил бюджета???? А что дальше(((

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      Рейтинг: +2641

      ySS 1 час назад

      Странно что в Локо, а не в ЦСКА...

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      Рейтинг: +1577

      tarasofka 2 часа назад

      в 8 раз дороже рынка, я правильно понял? игрок челси u-23, который за 2 года подешевел 2,5 → 2,3 ляма. такой развод даже в федунятнике не прокатил бы, имхо. или аргументируйте, почему локо должен его купить по такой цене.

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      Рейтинг: +490

      Hoahin > tarasofka 1 час назад

      Еще нужно учитывать, что англичане в других чемпионатах трудно адаптируются, тем более в РПЛ...

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      Рейтинг: +1577

      tarasofka > Hoahin 1 час назад

      это да. я вообще не уверен, что в рпл был хоть один англичанин. ну или были 1-2шт из глубокого запаса клуба из чемпионшипа в каком-нибудь ростове или крыльях.

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      Рейтинг: +13654

      KLIM777 > tarasofka 1 час назад

      Цорн у руля. Поэтому пошел сбор всякого шлака на перспективу. В Спартаке уже два игрока непонятных было.

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      Рейтинг: +490

      Hoahin > tarasofka 1 час назад

      Мозес в Спартаке))) Ну он наполовину, а так англичанин был в аренде в Ростове Дэвид Бентли, который сыграл несколько матчей и уехал обратно)

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      Рейтинг: +51112

      portero 2 часа назад

      это такая замануха? или действительно большой шанец что заиграет?

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