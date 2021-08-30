«Челси» готов продать Анджорина «Локомотиву» за 18 миллионов, но с опцией обратного выкупа

«Локомотив» и «Челси» обсуждают переход полузащитника Фаустино Анджорина.

По информации The Sun, лондонский клуб готов продать собственного воспитанника за 18 миллионов фунтов.

Также англичане настаивают на включении в сделку пункта об обратном выкупе за 25 миллионов фунтов.

Уже сегодня хавбек пройдет медицинское обследование, предшествующее его трансферу в «Локо».