The Athletic: полузащитник «Челси» Анджорин прошел медосмотр для «Локомотива»

Хавбек «Челси» Фаустино Анджорин продолжит карьеру в «Локомотиве».

По информации The Athletic, 19-летний англичанин прошел медосмотр в Лондоне перед переходом в московский клуб.

Сообщалось, что «Челси» готов продать собственного воспитанника за 18 миллионов фунтов. Английский клуб также настаивает на включении в сделку пункта об обратном выкупе футболиста за 25 миллионов фунтов.