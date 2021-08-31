The Athletic: полузащитник «Челси» Анджорин прошел медосмотр для «Локомотива»

Хавбек «Челси» Фаустино Анджорин продолжит карьеру в «Локомотиве».
По информации The Athletic, 19-летний англичанин прошел медосмотр в Лондоне перед переходом в московский клуб.
Сообщалось, что «Челси» готов продать собственного воспитанника за 18 миллионов фунтов. Английский клуб также настаивает на включении в сделку пункта об обратном выкупе футболиста за 25 миллионов фунтов.
- Анджорин – воспитанник «Челси».
- За основную команду хавбек провел 5 матчей.
- Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.
Источник: The Athletic