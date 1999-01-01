Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    The Athletic: полузащитник «Челси» Анджорин прошел медосмотр для «Локомотива»

    Хавбек «Челси» Фаустино Анджорин продолжит карьеру в «Локомотиве».

    По информации The Athletic, 19-летний англичанин прошел медосмотр в Лондоне перед переходом в московский клуб.

    Сообщалось, что «Челси» готов продать собственного воспитанника за 18 миллионов фунтов. Английский клуб также настаивает на включении в сделку пункта об обратном выкупе футболиста за 25 миллионов фунтов.

    • Анджорин – воспитанник «Челси».
    • За основную команду хавбек провел 5 матчей.
    • Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89007
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67397
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru