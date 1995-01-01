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    В Португалии сообщили, что «Зенит» купит Крицюка у «Жил Висенте» за 2+2 миллиона

    Российский вратарь «Жил Висенте» Станислав Крицюк продолжит карьеру в «Зените», сообщает португальский журналист Педру Сепульведа.

    Клуб из Санкт-Петербурга согласовал переход 30-летнего голкипера. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро, но может увеличиться за счет различных бонусов.

    «Жил Висенте» может дополнительно получить 2 миллиона евро: 1,5 миллиона – если голкипер проведет 50% матчей за «Зенит» и еще 0,5 миллиона – если «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

    • Крицюк в июне подписал контракт с «Жил Висенте» до 2024 года.
    • Он провел 6 матчей за клуб в этом сезоне, пропустил 4 гола.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Педру Сепульведа

    Португальский журналист SIC Noticias - одного из крупнейших СМИ Португалии. Аудитория в твиттере - более 7,5 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13647

      KLIM777 8 минут назад

      да уж. Теперь будет два дна.

      0
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      Рейтинг: +8856

      alp 19 минут назад

      дичь какая то

      0
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      Рейтинг: +4997

      Давид59 19 минут назад

      Из клуба 2-го португальского дивизиона? Ну-ну

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100

      Блямба 21 минуту назад

      Вряд ли.
      Стасик уже повидал этот "квест без конца"..Даже в "здравнице России".
      Сам не пойдёт,если не дурачок.
      Ему и там и тепло, и комфортно будет.

      0
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      Рейтинг: +21316

      bset 58 минут назад

      Из нормальной лиги перейти во второсортную... Мож не надо?

      1
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      Рейтинг: -584

      СуперПАВ9 > bset 42 минуты назад

      Наша лига лучше португальской

      0
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      Рейтинг: +1628

      altezzik 1 час назад

      Ну норм че

      0
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      Рейтинг: +20442

      vladimir-7 > altezzik 59 минут назад

      Ну не че, а всё у на де че жо как об. в Ро.

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