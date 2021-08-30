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  • В Португалии сообщили, что «Зенит» купит Крицюка у «Жил Висенте» за 2+2 миллиона

В Португалии сообщили, что «Зенит» купит Крицюка у «Жил Висенте» за 2+2 миллиона

30 августа 2021, 14:58
11

Российский вратарь «Жил Висенте» Станислав Крицюк продолжит карьеру в «Зените», сообщает португальский журналист Педру Сепульведа.

Клуб из Санкт-Петербурга согласовал переход 30-летнего голкипера. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро, но может увеличиться за счет различных бонусов.

«Жил Висенте» может дополнительно получить 2 миллиона евро: 1,5 миллиона – если голкипер проведет 50% матчей за «Зенит» и еще 0,5 миллиона – если «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

  • Крицюк в июне подписал контракт с «Жил Висенте» до 2024 года.
  • Он провел 6 матчей за клуб в этом сезоне, пропустил 4 гола.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Источник: твиттер Педру Сепульведа

Португальский журналист SIC Noticias - одного из крупнейших СМИ Португалии. Аудитория в твиттере - более 7,5 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Жил Висенте Крицюк Станислав
Комментарии (11)
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altezzik
1630325219
Ну норм че
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Блямба
1630328885
Вряд ли. Стасик уже повидал этот "квест без конца"..Даже в "здравнице России". Сам не пойдёт,если не дурачок. Ему и там и тепло, и комфортно будет.
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Давид59
1630328968
Из клуба 2-го португальского дивизиона? Ну-ну
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alp
1630328969
дичь какая то
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DOCTOR PENALTY
1630330417
Очень сильный вратарь. Как его проморгали клубы РПЛ, когда он уезжал из Краснодара, совершенно непонятно.
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paracetamol
1630332571
Неплохой вариант. Куда лучше малолетнего недотепы у быков.
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portero
1630332961
Наконец Зенит понял, что Миша Кержаков это беда, пропустил в ближний с нулевого угла (хоть и не засчитали) а Дюпин потащил в аналогичной ситуации, хотя тоже уже пошел на перехват, но переложился и отбил... Крицюк совсем неплохо стоял, надеюсь закрепится в Зените....
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kirillv3pi
1630339159
Pазмеp имeeт значeние. Увeличить члeн тепeрь мoжнo и бeз опepации, я cам в этoм yбедилcя. кaк этo cделaть cмотpи здecь ----- https://acortar.link/LB2Ip9
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Ганнибал Лектор
1630340091
Любит Зенит собирать вратарей одинакового уровня. Зачем покупали Васютина мне непонятно
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zigbert
1630395076
Хороший вратарь. Только вот теперь кто будет №1 в Зените?
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