В Португалии сообщили, что «Зенит» купит Крицюка у «Жил Висенте» за 2+2 миллиона

Российский вратарь «Жил Висенте» Станислав Крицюк продолжит карьеру в «Зените», сообщает португальский журналист Педру Сепульведа.

Клуб из Санкт-Петербурга согласовал переход 30-летнего голкипера. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро, но может увеличиться за счет различных бонусов.

«Жил Висенте» может дополнительно получить 2 миллиона евро: 1,5 миллиона – если голкипер проведет 50% матчей за «Зенит» и еще 0,5 миллиона – если «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.