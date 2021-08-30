В Португалии сообщили, что «Зенит» купит Крицюка у «Жил Висенте» за 2+2 миллиона

Российский вратарь «Жил Висенте» Станислав Крицюк продолжит карьеру в «Зените», сообщает португальский журналист Педру Сепульведа.
Клуб из Санкт-Петербурга согласовал переход 30-летнего голкипера. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро, но может увеличиться за счет различных бонусов.
«Жил Висенте» может дополнительно получить 2 миллиона евро: 1,5 миллиона – если голкипер проведет 50% матчей за «Зенит» и еще 0,5 миллиона – если «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.
- Крицюк в июне подписал контракт с «Жил Висенте» до 2024 года.
- Он провел 6 матчей за клуб в этом сезоне, пропустил 4 гола.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: твиттер Педру Сепульведа
Португальский журналист SIC Noticias - одного из крупнейших СМИ Португалии. Аудитория в твиттере - более 7,5 тысячи подписчиков.