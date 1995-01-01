Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Виллиан ради трансфера в «Коринтианс» согласился на 70-процентное понижение зарплаты

    Руководство «Арсенала» удивлено, что полузащитник Виллиан решил разорвать контракт с клубом и бесплатно уйти в «Коринтианс». По соглашению бразилец получал в Лондоне 240 тысяч фунтов в неделю.

    Поскольку у Виллиана оставалось два года контракта, «Арсенал» сэкономит более 24 миллионов фунтов стерлингов.

    Вскоре должны объявить о трансфере игрока в «Коринтианс». Там он будет получать на 70 процентов меньше.

    • Рыночная стоимость Виллиана – 9 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 7 ассистов в 37 матчах.
    • Виллиан – воспитанник «Коринтианса».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Каве Солхекола

    Репортер Sky Sports. Аудитория в твиттере - более 247 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Derzkiy1 9 минут назад

      Бабки для кого то не на первом месте … красавец

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88909
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67389
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru