Виллиан ради трансфера в «Коринтианс» согласился на 70-процентное понижение зарплаты

Руководство «Арсенала» удивлено, что полузащитник Виллиан решил разорвать контракт с клубом и бесплатно уйти в «Коринтианс». По соглашению бразилец получал в Лондоне 240 тысяч фунтов в неделю.

Поскольку у Виллиана оставалось два года контракта, «Арсенал» сэкономит более 24 миллионов фунтов стерлингов.

Вскоре должны объявить о трансфере игрока в «Коринтианс». Там он будет получать на 70 процентов меньше.