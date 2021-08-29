Виллиан ради трансфера в «Коринтианс» согласился на 70-процентное понижение зарплаты

Руководство «Арсенала» удивлено, что полузащитник Виллиан решил разорвать контракт с клубом и бесплатно уйти в «Коринтианс». По соглашению бразилец получал в Лондоне 240 тысяч фунтов в неделю.
Поскольку у Виллиана оставалось два года контракта, «Арсенал» сэкономит более 24 миллионов фунтов стерлингов.
Вскоре должны объявить о трансфере игрока в «Коринтианс». Там он будет получать на 70 процентов меньше.
- Рыночная стоимость Виллиана – 9 миллионов евро.
- В прошлом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 7 ассистов в 37 матчах.
- Виллиан – воспитанник «Коринтианса».
Источник: твиттер Каве Солхекола
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