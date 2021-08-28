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    Новичок «Крыльев Советов» Бейл: «Солидарность Арена» завораживает. Хочется скорее сыграть здесь»

    Гленн Бейл, новичок «Крыльев Советов», посетил домашний стадион клуба. Нидерландец впечатлен.

    «Я в ожидании домашней игры «Крыльев». Масштаб стадиона завораживает. Мне очень хочется поскорее сыграть здесь», – сказал Бейл.

    • Бейл – 1-й нидерландец в истории «Крыльев Советов».
    • Он воспитанник «Гронингена».
    • Последним клубом Бейла был «Эммен», за который он провел 129 матчей, забил 5 голов и отдал 14 ассистов.

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    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +612

      mama1991 17 минут назад

      не тот теперь гаррет....

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      Рейтинг: +155

      Soccerdealer63 1 час назад

      ..."Солидарность ...арена"???
      Уже не "Космос арена"?
      А чё так?))) Космос не ассоциируется с позитивчиком?)))

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      Рейтинг: +308

      Patriot58 1 час назад

      да за такие невиданные бабосы!

      0
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