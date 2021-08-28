Новичок «Крыльев Советов» Бейл: «Солидарность Арена» завораживает. Хочется скорее сыграть здесь»

Гленн Бейл, новичок «Крыльев Советов», посетил домашний стадион клуба. Нидерландец впечатлен.
«Я в ожидании домашней игры «Крыльев». Масштаб стадиона завораживает. Мне очень хочется поскорее сыграть здесь», – сказал Бейл.
- Бейл – 1-й нидерландец в истории «Крыльев Советов».
- Он воспитанник «Гронингена».
- Последним клубом Бейла был «Эммен», за который он провел 129 матчей, забил 5 голов и отдал 14 ассистов.
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Источник: твиттер «Крыльев Советов»