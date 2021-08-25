Корниленко – о новичке «Крыльев Советов» Бейле: «Подписали яркого представителя голландского футбола, квалифицированного игрока»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал трансфер Гленна Бейла. Защитник перешел из нидерландского «Эммена».

«Мы заключили соглашение с очень квалифицированным футболистом. Гленн Бейл – яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей. Эти качества пригодятся «Крыльям», я рад, что нам удалось прийти к соглашению в результате долгих переговоров», – сказал Корниленко.

Бейл – 1-й нидерландец в истории «Крыльев Советов».

Он воспитанник «Гронингена».

Последним клубом Бейла был «Эммен», за который он провел 129 матчей, забил 5 голов и отдал 14 ассистов.

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