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    Корниленко – о новичке «Крыльев Советов» Бейле: «Подписали яркого представителя голландского футбола, квалифицированного игрока»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал трансфер Гленна Бейла. Защитник перешел из нидерландского «Эммена».

    «Мы заключили соглашение с очень квалифицированным футболистом. Гленн Бейл – яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей. Эти качества пригодятся «Крыльям», я рад, что нам удалось прийти к соглашению в результате долгих переговоров», – сказал Корниленко.

    • Бейл – 1-й нидерландец в истории «Крыльев Советов».
    • Он воспитанник «Гронингена».
    • Последним клубом Бейла был «Эммен», за который он провел 129 матчей, забил 5 голов и отдал 14 ассистов.

    Бейл – о переходе в «Крылья Советов»: «Здесь в меня верят»

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1773

      Радио1000шумеров 24 минуты назад

      Корниленко хотел сказать: "Бейл - яркий представитель валлийского футбола")

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8786

      Cleaner 1 час назад

      Вот ТАК и будет выглядеть отмена лимита! Ноунеймы по цене звезд и с понтами купивших ЭТО!

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