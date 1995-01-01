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    Бейл – о переходе в «Крылья Советов»: «Здесь в меня верят»

    Новичок «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал переход в самарский клуб.

    «Я счастлив, что перешел в «Крылья»! Надеюсь, что смогу помочь команде. «Крылья» играют в быстрый и комбинационный футбол. Мне импонирует, что здесь в меня верят.

    Перед переходом в «Крылья» советовался с родителями моей жены – они раньше жили в России, в городе Сочи. Я спросил у них о людях, о Самаре. Также немного пообщался с Германом Онугхой. Он играл в Дании с моим другом, поэтому рассказал мне кое-что о «Крыльях», – сказал Бейл.

    • Бейл – первый игрок из Нидерландов в «Крыльях Советов».
    • Он воспитанник «Гронингена».
    • Последним клубом Бейла был «Эммен», за который он провел 129 матчей, забил 5 голов и отдал 14 ассистов.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1328

      Maxi_7 2 минуты назад

      Да, в Крыльях Бэйлу сейчас самое время.... ну вы поняли...))

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