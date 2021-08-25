Бейл – о переходе в «Крылья Советов»: «Здесь в меня верят»

Новичок «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал переход в самарский клуб.

«Я счастлив, что перешел в «Крылья»! Надеюсь, что смогу помочь команде. «Крылья» играют в быстрый и комбинационный футбол. Мне импонирует, что здесь в меня верят.

Перед переходом в «Крылья» советовался с родителями моей жены – они раньше жили в России, в городе Сочи. Я спросил у них о людях, о Самаре. Также немного пообщался с Германом Онугхой. Он играл в Дании с моим другом, поэтому рассказал мне кое-что о «Крыльях», – сказал Бейл.