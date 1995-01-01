Бейл – о переходе в «Крылья Советов»: «Здесь в меня верят»

Да, в Крыльях Бэйлу сейчас самое время.... ну вы поняли...))
Новичок «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал переход в самарский клуб.
«Я счастлив, что перешел в «Крылья»! Надеюсь, что смогу помочь команде. «Крылья» играют в быстрый и комбинационный футбол. Мне импонирует, что здесь в меня верят.
Перед переходом в «Крылья» советовался с родителями моей жены – они раньше жили в России, в городе Сочи. Я спросил у них о людях, о Самаре. Также немного пообщался с Германом Онугхой. Он играл в Дании с моим другом, поэтому рассказал мне кое-что о «Крыльях», – сказал Бейл.
- Бейл – первый игрок из Нидерландов в «Крыльях Советов».
- Он воспитанник «Гронингена».
- Последним клубом Бейла был «Эммен», за который он провел 129 матчей, забил 5 голов и отдал 14 ассистов.