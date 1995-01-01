«Крылья Советов» объявили о переходе Бейла

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Защитник «Эммена» Гленн Бейл перешел в «Крылья Советов».
Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на три года. По информации Transfermarkt, самарский клуб заплатит за Бейла 200 тысяч евро.
- Бейл – первый игрок из Нидерландов в «Крыльях Советов».
- Он воспитанник «Гронингена».
- Последним клубом Бейла был «Эммен», за который он провел 129 матчей, забил 5 голов и отдал 14 ассистов.
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