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    «Крылья Советов» объявили о переходе Бейла

    Защитник «Эммена» Гленн Бейл перешел в «Крылья Советов».

    Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на три года. По информации Transfermarkt, самарский клуб заплатит за Бейла 200 тысяч евро.

    • Бейл – первый игрок из Нидерландов в «Крыльях Советов».
    • Он воспитанник «Гронингена».
    • Последним клубом Бейла был «Эммен», за который он провел 129 матчей, забил 5 голов и отдал 14 ассистов.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      a.veselov 31 секунду назад

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      Рейтинг: +16320

      JTherry 13 минут назад

      в РПЛ будет играть свой Бейл...)

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      Рейтинг: +10

      deswer56 37 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +3449

      _Marqella_ > deswer56 31 минуту назад

      хочешь я тебе по лучше прогнозиков накидаю?

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      Рейтинг: +11678

      ilichkadr > _Marqella_ 2 минуты назад

      Это спамер.

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      Рейтинг: +2334

      Mister_Tomsk 50 минут назад

      круто, молодцы, это хороший трансфер.

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      Рейтинг: +1771

      Радио1000шумеров 53 минуты назад

      200 тысяч евро за Бейла - практически даром)

      1
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      Рейтинг: +16548

      derrik2000 1 час назад

      А я-то думал, что всем миром скинулись и купили у Реала мадридского ТОГО САМОГО Бейла. )

      1
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      Рейтинг: +9737

      NewLife 1 час назад

      На очереди Гарет Бэйл ?

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      Рейтинг: +5398

      Добрый Бобер > NewLife 1 час назад

      Вряд ли в Самаре есть подходящие поля для гольфа.

      2
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      Рейтинг: +44

      1-3-5-2 1 час назад

      ну а как новость то звучит!

      0
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      Рейтинг: +4775

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Ну теперь очередь Урала купить Хамеса

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