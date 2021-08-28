Матч Россия – Словакия пройдет в Казани

В РФС решили не переносить из Казани в другой город игру отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.
Ранее сообщалось, что проведение матча на «Ак Барс Арене» находится под вопросом из-за состояния газона на стадионе.
«Правительство региона заверило нас, что поле на «Ак Барс Арене» к матчу сборной будет надлежащего качества.
Мы благодарны руководству Республики за такое внимание к сборной команде и с нетерпением ждем поездки в Казань, где нас, надеюсь, сможет поддержать много болельщиков на трибунах», – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
- Матч запланирован на 8 октября.
- Начало – в 21:45 по московскому времени.
- Предлагалось перенести встречу из Казани в Москву.
Источник: Официальный сайт РФС