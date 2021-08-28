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Матч Россия – Словакия пройдет в Казани

28 августа 2021, 09:41
3

В РФС решили не переносить из Казани в другой город игру отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

Ранее сообщалось, что проведение матча на «Ак Барс Арене» находится под вопросом из-за состояния газона на стадионе.

«Правительство региона заверило нас, что поле на «Ак Барс Арене» к матчу сборной будет надлежащего качества.

Мы благодарны руководству Республики за такое внимание к сборной команде и с нетерпением ждем поездки в Казань, где нас, надеюсь, сможет поддержать много болельщиков на трибунах», – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

  • Матч запланирован на 8 октября.
  • Начало – в 21:45 по московскому времени.
  • Предлагалось перенести встречу из Казани в Москву.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словакия
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1630135032
Надо срочно натурализовать Кварацхелию и заявить за сб России.)
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zigbert
1630137553
Время для подготовки газона еще есть. Остается только показать в этом матче красивый футбол.
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vladimir-7
1630138063
Хорошо, что оставили Казань, а то в Москве у Собянина и Поповой на стадионы пускают мало болельщиков, а к октябрю, после выборов в ГД, вообще, никого не пустят.
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