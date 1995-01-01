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    Матч Россия – Словакия пройдет в Казани

    В РФС решили не переносить из Казани в другой город игру отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

    Ранее сообщалось, что проведение матча на «Ак Барс Арене» находится под вопросом из-за состояния газона на стадионе.

    «Правительство региона заверило нас, что поле на «Ак Барс Арене» к матчу сборной будет надлежащего качества.

    Мы благодарны руководству Республики за такое внимание к сборной команде и с нетерпением ждем поездки в Казань, где нас, надеюсь, сможет поддержать много болельщиков на трибунах», – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

    • Матч запланирован на 8 октября.
    • Начало – в 21:45 по московскому времени.
    • Предлагалось перенести встречу из Казани в Москву.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20419

      vladimir-7 34 минуты назад

      Хорошо, что оставили Казань, а то в Москве у Собянина и Поповой
      на стадионы пускают мало болельщиков, а к октябрю, после выборов в ГД, вообще, никого не пустят.

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      Рейтинг: +88899

      zigbert 43 минуты назад

      Время для подготовки газона еще есть. Остается только показать в этом матче красивый футбол.

      0
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      Рейтинг: +21259

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Надо срочно натурализовать Кварацхелию и заявить за сб России.)

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