Матч Россия – Словакия пройдет в Казани

В РФС решили не переносить из Казани в другой город игру отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

Ранее сообщалось, что проведение матча на «Ак Барс Арене» находится под вопросом из-за состояния газона на стадионе.

«Правительство региона заверило нас, что поле на «Ак Барс Арене» к матчу сборной будет надлежащего качества.

Мы благодарны руководству Республики за такое внимание к сборной команде и с нетерпением ждем поездки в Казань, где нас, надеюсь, сможет поддержать много болельщиков на трибунах», – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.