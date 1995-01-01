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    Дзюба – об ассисте на Азмуна: «Наша связка в деле»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал эпизод с голом Сердара Азмуна в ворота ЦСКА (1:0) в матче 6-го тура РПЛ.

    Дзюба, вышедший на замену, отдал голевую передачу на 26-летнего иранца.

    «Всех с победой! Наша связка в деле», – написал форвард в инстаграме.

    • Дзюба сделал первое результативное действие в текущем сезоне РПЛ. На это ушло 5 матчей.
    • Азмун забил 5-й гол в этом чемпионате России. Он догнал Федора Смолова и Гамида Агаларова.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12644

      paracetamol 26 минут назад

      Серега хотел новую игру поставить без Дзюбиньо, а не получается. Выпустил балабола и дело пошло!

      0
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      Рейтинг: +11708

      ВетеR 27 минут назад

      В деле ты в другой связке ))

      0
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      Рейтинг: +6711

      Fusballer 32 минуты назад

      Красивая комбинация. Но на фоне днищенских защитников, к сожалению.

      0
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      Рейтинг: -602

      СуперПАВ9 1 час назад

      Давайте так в лиге чемпионов

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