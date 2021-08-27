Дзюба – об ассисте на Азмуна: «Наша связка в деле»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал эпизод с голом Сердара Азмуна в ворота ЦСКА (1:0) в матче 6-го тура РПЛ.

Дзюба, вышедший на замену, отдал голевую передачу на 26-летнего иранца.

«Всех с победой! Наша связка в деле», – написал форвард в инстаграме.

Дзюба сделал первое результативное действие в текущем сезоне РПЛ. На это ушло 5 матчей.

Азмун забил 5-й гол в этом чемпионате России. Он догнал Федора Смолова и Гамида Агаларова .

и . «Зенит» лидирует в РПЛ.