РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Уфу», одержав вторую победу подряд

«Уфа» уступила «Крыльям Советов» (1:2) в матче 6-го тура РПЛ. Самарцы играли в меньшинстве с 61-й минуты.

В составе самарского клуба отличились Никита Чернов и Максим Глушенков.

Единственный гол «Уфы» с пенальти забил Гамид Агаларов – этой его пятый мяч в текущем сезоне РПЛ. Форвард башкирского клуба сравнялся по этому показателю с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым.

«Крылья Советов» одержали вторую победу подряд в РПЛ и поднялись на девятое место.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Чернов, 28; 0:2 – Глушенков, 29; 1:2 – Агаларов (с пенальти), 62.

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Камилов (Бизоза, 90), Кротов, Алиев (Бауэр, 78), Агаларов (Жамалетдинов, 78), Фищенко (Урунов, 71), Мрзляк, Касинтура.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков (Пиняев, 90+4), Солдатенков, Зеффан, Пруцев (Витюгов, 65), Ежов, Иванисеня, Зиньковский (Божин, 80), Глушенков (Кабутов, 65), Сергеев (Цыпченко, 90+4).

Предупреждения: Мрзляк, 24; Агаларов, 78 – нет.

Удаления: нет – Ежов, 61.

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