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    РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Уфу», одержав вторую победу подряд

    «Уфа» уступила «Крыльям Советов» (1:2) в матче 6-го тура РПЛ. Самарцы играли в меньшинстве с 61-й минуты.

    В составе самарского клуба отличились Никита Чернов и Максим Глушенков.

    Единственный гол «Уфы» с пенальти забил Гамид Агаларов – этой его пятый мяч в текущем сезоне РПЛ. Форвард башкирского клуба сравнялся по этому показателю с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым.

    «Крылья Советов» одержали вторую победу подряд в РПЛ и поднялись на девятое место.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Чернов, 28; 0:2 – Глушенков, 29; 1:2 – Агаларов (с пенальти), 62.

    «Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Камилов (Бизоза, 90), Кротов, Алиев (Бауэр, 78), Агаларов (Жамалетдинов, 78), Фищенко (Урунов, 71), Мрзляк, Касинтура.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков (Пиняев, 90+4), Солдатенков, Зеффан, Пруцев (Витюгов, 65), Ежов, Иванисеня, Зиньковский (Божин, 80), Глушенков (Кабутов, 65), Сергеев (Цыпченко, 90+4).

    Предупреждения: Мрзляк, 24; Агаларов, 78 – нет.

    Удаления: нет – Ежов, 61.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии16
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      Рейтинг: +2415

      yorgenbarenz 27 минут назад

      Давно уже приглядываюсь к Безбородову.Выработалось стойкое убеждение,что этот гражданин найдёт для себя позорный финиш.Сколь верёвочка не вейся....Крылышки с победой.

      1
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      Рейтинг: +3098

      Дедуктор 1 час назад

      Что понравилось в КС особенно - минимум передач поперек и назад. В этом плане КС - лучшая команда в РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +1512

      Sviro 1 час назад

      Молодцы!!! Налаживается игра!!

      2
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      Рейтинг: +252

      Sancho010365 1 час назад

      Самарцы, поздравляю с победой Вашей команды! Мы за Вас болеем и Вы уже неплохо смотритесь в середине таблицы.

      1
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      Рейтинг: +7362

      playsh 1 час назад

      Самара,родненькая наша,как же ты порадовала!Сейчас бы Галимзян Хусаинов,в прошлом Ваш капитан,порадовался бы вместе с нами.Браво,Самара,спасибо.

      4
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      Рейтинг: +1448

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Что не удивительно, Уфа такой днищенский неквалифицированный сброд, который только на физике и психической истерии может собраться на один матч с Зенитом, чтобы что-то кому-то доказать, а дистанция длинная .... будете в заднице и до Зенита вам как американцам до луны

      3
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      Рейтинг: +729

      Artemka444 1 час назад

      Садейство у нас самое лучшее в мире!!!

      2
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      Рейтинг: +1598

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Смотрел в пол глаза. В очередной раз обрадовался что не ставлю. Такой результат до начала матча, дома в Уфе ни разу бы не привиделся. Еще больше удивился когда Крылья практически сразу забили второй. В общем результат матча - удивление...

      2
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      Рейтинг: +50939

      portero 1 час назад

      с победой Самара!!!
      рад за Крылья , а то непруха в первых играх могла сломать команду.

      5
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      Рейтинг: +3098

      Дедуктор 1 час назад

      Безбородову надо выписывать "белый билет". С пожизненным запретом на какое либо отношение к футболу. Пытался ... сломать великолепную игру народной команды Крылья Советов. Зачем?
      Отличную игру показали Зиньковский и Ломаев. А кто то ищет замену Акинфееву. Типа, нет ее. А она есть.

      4
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      Рейтинг: +50939

      portero > Дедуктор 1 час назад

      Безбородов обычно ломает грамотно, удивительно что не смог в этот раз....

      3
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