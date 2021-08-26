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РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Уфу», одержав вторую победу подряд

26 августа 2021, 18:27
22

«Уфа» уступила «Крыльям Советов» (1:2) в матче 6-го тура РПЛ. Самарцы играли в меньшинстве с 61-й минуты.

В составе самарского клуба отличились Никита Чернов и Максим Глушенков.

Единственный гол «Уфы» с пенальти забил Гамид Агаларов – этой его пятый мяч в текущем сезоне РПЛ. Форвард башкирского клуба сравнялся по этому показателю с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым.

«Крылья Советов» одержали вторую победу подряд в РПЛ и поднялись на девятое место.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Чернов, 28; 0:2 – Глушенков, 29; 1:2 – Агаларов (с пенальти), 62.

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Камилов (Бизоза, 90), Кротов, Алиев (Бауэр, 78), Агаларов (Жамалетдинов, 78), Фищенко (Урунов, 71), Мрзляк, Касинтура.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков (Пиняев, 90+4), Солдатенков, Зеффан, Пруцев (Витюгов, 65), Ежов, Иванисеня, Зиньковский (Божин, 80), Глушенков (Кабутов, 65), Сергеев (Цыпченко, 90+4).

Предупреждения: Мрзляк, 24; Агаларов, 78 – нет.

Удаления: нет – Ежов, 61.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Крылья Советов
Комментарии (22)
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tushkanlz
1629991654
Пенальти, красная…, во истину – «лучший игрок матча» - Безбородов Владислав, обостривший игру. «КрылЬя» – молодцы – выстояли, с победой, Самара!
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Garrincha58
1629991851
Семак смотри как надо играть в Уфе спокойно без суеты самарцы в меньшинстве увезли три очка, а вы с олимпийскими чемпионами обс...ся по полной. Может быть не в игроках дело, а в тренере???
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Дедуктор
1629991990
Безбородову надо выписывать "белый билет". С пожизненным запретом на какое либо отношение к футболу. Пытался ... сломать великолепную игру народной команды Крылья Советов. Зачем? Отличную игру показали Зиньковский и Ломаев. А кто то ищет замену Акинфееву. Типа, нет ее. А она есть.
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portero
1629992153
с победой Самара!!! рад за Крылья , а то непруха в первых играх могла сломать команду.
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Ловкий Бубен
1629992561
Что не удивительно, Уфа такой днищенский неквалифицированный сброд, который только на физике и психической истерии может собраться на один матч с Зенитом, чтобы что-то кому-то доказать, а дистанция длинная .... будете в заднице и до Зенита вам как американцам до луны
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Plyash
1629993140
Самара,родненькая наша,как же ты порадовала!Сейчас бы Галимзян Хусаинов,в прошлом Ваш капитан,порадовался бы вместе с нами.Браво,Самара,спасибо.
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Sancho010365
1629993563
Самарцы, поздравляю с победой Вашей команды! Мы за Вас болеем и Вы уже неплохо смотритесь в середине таблицы.
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Sviro
1629993769
Молодцы!!! Налаживается игра!!
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Дедуктор
1629994110
Что понравилось в КС особенно - минимум передач поперек и назад. В этом плане КС - лучшая команда в РПЛ.
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yorgenbarenz
1629996401
Давно уже приглядываюсь к Безбородову.Выработалось стойкое убеждение,что этот гражданин найдёт для себя позорный финиш.Сколь верёвочка не вейся....Крылышки с победой.
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