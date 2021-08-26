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Уфа - Крылья Советов

26.08.2021, Четверг, 16:30 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 6 тур Уфа - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
18 тур
30 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 0:1 Уфа
3 тур
27 июля, суббота 14:00 Уфа 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
5 мая, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:1 Уфа
13 тур
5 ноября, понедельник 16:30 Уфа 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
11 марта, суббота 11:30 Уфа 1:0 Крылья Советов
5 тур
26 августа, пятница 18:30 Крылья Советов 0:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
6 мая, пятница 18:00 Крылья Советов 1:0 Уфа
13 тур
23 октября, пятница 17:00 Уфа 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2231

    river31 26 августа 2021, 17:53

    Так и не понял за что пендаль.

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    Рейтинг: +229

    Nevskij > river31 26 августа 2021, 23:24

    а многие не поняли. ИМХО, его там и не было.

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 26 августа 2021, 17:17

    За 3 минуты 2 гола это круто.

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    Рейтинг: +1496

    Frankfurt Am Main 26 августа 2021, 17:17

    Дави Самара этих нещебродов..

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 26 августа 2021, 16:39

    Будет 2:2

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 26 августа 2021, 11:25

    2:1

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