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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Крылья Советов
Уфа - Крылья Советов: обзор матча 26 августа 2021
Уфа
26.08.2021, четверг, 16:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Крылья Советов
62'
Г. Агаларов (П)
28'
Н. Чернов
29'
М. Глушенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Крылья Советов
90'
+4
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
И. Сергеев
90'
+4
Замена
С. Пиняев
️️️️
Ю. Горшков
Замена
А. Голубев
️️️️
Ф. Мрзляк
90'
Замена
П. Бизоза
️️️️
В. Камилов
90'
80'
Замена
С. Божин
️️️️
А. Зиньковский
Желтая карточка
Г. Агаларов
78'
Замена
М. Бауэр
️️️️
А. Алиев
78'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Г. Агаларов
78'
Замена
О. Урунов
️️️️
Р. Фищенко
71'
65'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Пруцев
65'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
М. Глушенков
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Агаларов
62'
29'
ГОЛ! 0:2!
М. Глушенков
Пас отдал
А. Зиньковский
28'
ГОЛ! 0:1!
Н. Чернов
Пас отдал
А. Зиньковский
Желтая карточка
Ф. Мрзляк
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Азер Алиев
ПП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
11
Остон Урунов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Беленов
5
Йокич
44
Журавлев
15
Плиев
6
Фищенко
24
Мрзляк
18
Камилов
10
Алиев
57
Кротов
17
Касинтура
25
Агаларов
4-2-2-2
1
Ломаев
2
Зеффан
23
Чернов
3
Солдатенков
4
Горшков
21
Иванисеня
25
Пруцев
29
Ежов
77
Зиньковский
10
Глушенков
33
Сергеев
10
Алиев
26
Бауэр
26
Бауэр
10
Алиев
18
Камилов
77
Бизоза
77
Бизоза
18
Камилов
24
Мрзляк
50
Голубев
50
Голубев
24
Мрзляк
6
Фищенко
11
Урунов
11
Урунов
6
Фищенко
25
Агаларов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
25
Агаларов
10
Глушенков
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Глушенков
77
Зиньковский
47
Божин
47
Божин
77
Зиньковский
25
Пруцев
8
Витюгов
8
Витюгов
25
Пруцев
4
Горшков
9
Пиняев
9
Пиняев
4
Горшков
33
Сергеев
10
Цыпченко
10
Цыпченко
33
Сергеев
Остались в запасе
Уфа
Крылья Советов
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
7
Герман Онугха
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
7
Герман Онугха
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Уфа - Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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