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    Аршавин пропустит жеребьевку группового этапа ЛЧ из-за коронавируса

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин не сможет принять участие в церемонии жеребьевки Лиги чемпионов из-за проблем со здоровьем, сообщает журналист Владимир Колос.

    По информации телеграм-канала «Первый спорт», Аршавин переболел коронавирусом и постепенно идет на поправку.

    Вместо него специальным гостем жеребьевки станет Бранислав Иванович. Также в церемонии жеребьевки будет участвовать Майкл Эссьен.

    • Жеребьевка турнира пройдет в Стамбуле, начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Единственный представитель РПЛ «Зенит» попал в третью корзину. С полным составом корзин можно ознакомиться здесь.
    • В ходе церемонии будут объявлены обладатели индивидуальных наград от УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Колоса

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +276

      semm 3 минуты назад

      А что Канделака опять забыла купить прямой эфир? Или они от похорон ещё не отошли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14092

      Garrincha58 35 минут назад

      а причём тут Иванович ведь финал ЛЧ пройдёт в Санкт-Петербурге кого то из российских игроков

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6683

      Fusballer 58 минут назад

      Беда-беда((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2522

      Derzkiy1 1 час назад

      Всем по*уй

      0
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