Аршавин пропустит жеребьевку группового этапа ЛЧ из-за коронавируса

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин не сможет принять участие в церемонии жеребьевки Лиги чемпионов из-за проблем со здоровьем, сообщает журналист Владимир Колос.

По информации телеграм-канала «Первый спорт», Аршавин переболел коронавирусом и постепенно идет на поправку.

Вместо него специальным гостем жеребьевки станет Бранислав Иванович. Также в церемонии жеребьевки будет участвовать Майкл Эссьен.