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  • Аршавин пропустит жеребьевку группового этапа ЛЧ из-за коронавируса

Аршавин пропустит жеребьевку группового этапа ЛЧ из-за коронавируса

26 августа 2021, 16:49
8

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин не сможет принять участие в церемонии жеребьевки Лиги чемпионов из-за проблем со здоровьем, сообщает журналист Владимир Колос.

По информации телеграм-канала «Первый спорт», Аршавин переболел коронавирусом и постепенно идет на поправку.

Вместо него специальным гостем жеребьевки станет Бранислав Иванович. Также в церемонии жеребьевки будет участвовать Майкл Эссьен.

  • Жеребьевка турнира пройдет в Стамбуле, начало – в 19:00 по московскому времени.
  • Единственный представитель РПЛ «Зенит» попал в третью корзину. С полным составом корзин можно ознакомиться здесь.
  • В ходе церемонии будут объявлены обладатели индивидуальных наград от УЕФА.

Источник: телеграм-канал Владимира Колоса
Лига чемпионов Аршавин Андрей
Комментарии (8)
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Derzkiy1
1629985940
Всем по*уй
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Fusballer
1629986975
Беда-беда((
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Garrincha58
1629988359
а причём тут Иванович ведь финал ЛЧ пройдёт в Санкт-Петербурге кого то из российских игроков
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semm
1629990256
А что Канделака опять забыла купить прямой эфир? Или они от похорон ещё не отошли
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isakkobelini
1630041265
Че новость то не закинули на первые строчки таблойда
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