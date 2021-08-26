Аршавин пропустит жеребьевку группового этапа ЛЧ из-за коронавируса

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин не сможет принять участие в церемонии жеребьевки Лиги чемпионов из-за проблем со здоровьем, сообщает журналист Владимир Колос.
По информации телеграм-канала «Первый спорт», Аршавин переболел коронавирусом и постепенно идет на поправку.
Вместо него специальным гостем жеребьевки станет Бранислав Иванович. Также в церемонии жеребьевки будет участвовать Майкл Эссьен.
- Жеребьевка турнира пройдет в Стамбуле, начало – в 19:00 по московскому времени.
- Единственный представитель РПЛ «Зенит» попал в третью корзину. С полным составом корзин можно ознакомиться здесь.
- В ходе церемонии будут объявлены обладатели индивидуальных наград от УЕФА.
Источник: телеграм-канал Владимира Колоса