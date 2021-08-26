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  • Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» – в третьей корзине

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» – в третьей корзине

26 августа 2021, 01:07
61

Сегодня прошли последние матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которых определились все команды групповой стадии турнира.

От России в ЛЧ сыграет «Зенит». Он попал в третью корзину.

  • Жеребьевка пройдет завтра, 26 августа. Начало – в 19:00 по московскому времени.
  • Групповой этап Лиги чемпионов стартует 14 сентября.

первая корзина: «Челси», «Манчестер Сити», «Вильярреал», «Атлетико», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг».

вторая корзина: «Реал», «Барселона», «Севилья», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ, «Ювентус», «Боруссия» Д.

третья корзина: «Порту», «Бенфика», «Аякс», «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Аталанта», «Зенит», «Шахтер».

четвертая корзина: «Милан», «Динамо» Киев, «Брюгге», «Янг Бойз», «Мальме», «Вольфсбург», «Шериф», «Бешикташ».

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Зенит
Комментарии (61)
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CSKA №1
1629929995
2 корзинка посильнее 1 будет!!!
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Граф2019
1629947267
наша группа: бавария, ливер, зенит и милан!...
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Урия Гип
1629949732
Вильярреал, Ливерпуль, Зенит, Мальмё.
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almanev
1629953178
Я бы глянул на группу Бавария, ПСЖ, Аякс, Милан
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FС Spаrtак
1629953418
4 место зенита в группе как обычно обеспечено
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Fusballer
1629953937
Лилль, Севилья, Зенит, Мальмё. Надеюсь, у Газпрома хватит бабла на такую группу.
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Из Твери Леха
1629955597
Ничего себе. 5 команда в ЛЧ у Испании! Всегда хочу видеть самых сильных в группе с нашими. Не припомню, чтобы Зенит на англ. клубы в ЛЧ попадал, как и ЦСКА на испанские долгое время, поэтому будет: Атлетико, Боруссия и Милан) Хотя конечно для уверенного выхода в весну с 3-го места желателен Шериф)
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vladimir-7
1629959748
Сегодня узнаем каких "грибов" соберет Зенит в свою корзинку, но "сыроежек" точно не будет. Ждем 19.00 мск.
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jek718875
1629962487
Сегодня ночью С.СЕМАКУ приснился сон:соперники по группе ЛЧ:КАУНАС(ЛИТВА),ИРТЫШ(КАЗАХСТАН),ШЕРИФ(МОЛДОВА)
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Форвард 79
1629981143
А может получится и так Челси ПСЖ Зенит Милан
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