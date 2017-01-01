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    Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» – в третьей корзине

    Сегодня прошли последние матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которых определились все команды групповой стадии турнира.

    От России в ЛЧ сыграет «Зенит». Он попал в третью корзину.

    • Жеребьевка пройдет завтра, 26 августа. Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Групповой этап Лиги чемпионов стартует 14 сентября.

    первая корзина: «Челси», «Манчестер Сити», «Вильярреал», «Атлетико», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг».

    вторая корзина: «Реал», «Барселона», «Севилья», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ, «Ювентус», «Боруссия» Д.

    третья корзина: «Порту», «Бенфика», «Аякс», «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Аталанта», «Зенит», «Шахтер».

    четвертая корзина: «Милан», «Динамо» Киев, «Брюгге», «Янг Бойз», «Мальме», «Вольфсбург», «Шериф», «Бешикташ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +396

      CSKA №1 51 минуту назад

      2 корзинка посильнее 1 будет!!!

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