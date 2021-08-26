Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» – в третьей корзине

Сегодня прошли последние матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которых определились все команды групповой стадии турнира.

От России в ЛЧ сыграет «Зенит». Он попал в третью корзину.

Жеребьевка пройдет завтра, 26 августа. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 14 сентября.

первая корзина: «Челси», «Манчестер Сити», «Вильярреал», «Атлетико», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг».

вторая корзина: «Реал», «Барселона», «Севилья», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ, «Ювентус», «Боруссия» Д.

третья корзина: «Порту», «Бенфика», «Аякс», «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Аталанта», «Зенит», «Шахтер».

четвертая корзина: «Милан», «Динамо» Киев, «Брюгге», «Янг Бойз», «Мальме», «Вольфсбург», «Шериф», «Бешикташ».