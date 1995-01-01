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    Агент Головина – о вылете «Монако» из ЛЧ: «Не этого ожидал Саша, но Лига Европы – хороший турнир»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал вылет монегасков из Лиги чемпионов.

    «Монако» не повезло? Сто процентов! Что касается Лиги Европы, то не этого ожидал Головин. Но Саша готов играть всегда и везде.

    Лига Европы – это хороший турнир , в котором Саша будет показывать свой максимум, чтобы помочь команде завоевать трофей», – сказал агент.

    • «Монако» вылетел из ЛЧ, проиграв «Шахтеру» по сумме двух встреч.
    • Французская команда в ответном матче вела со счетом 2:0 к перерыву, но в итоге упустила победу.
    • Головин в обеих играх результативными действиями не отличился.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2608

      Иван Петров 1986 6 минут назад

      Скоро его оттуда попрут поганой метлой и будет бегать тут.

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