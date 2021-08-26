Агент Головина – о вылете «Монако» из ЛЧ: «Не этого ожидал Саша, но Лига Европы – хороший турнир»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал вылет монегасков из Лиги чемпионов.

«Монако» не повезло? Сто процентов! Что касается Лиги Европы, то не этого ожидал Головин. Но Саша готов играть всегда и везде.

Лига Европы – это хороший турнир , в котором Саша будет показывать свой максимум, чтобы помочь команде завоевать трофей», – сказал агент.