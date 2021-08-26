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  • Агент Головина – о вылете «Монако» из ЛЧ: «Не этого ожидал Саша, но Лига Европы – хороший турнир»

Агент Головина – о вылете «Монако» из ЛЧ: «Не этого ожидал Саша, но Лига Европы – хороший турнир»

26 августа 2021, 12:23
3

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал вылет монегасков из Лиги чемпионов.

«Монако» не повезло? Сто процентов! Что касается Лиги Европы, то не этого ожидал Головин. Но Саша готов играть всегда и везде.

Лига Европы – это хороший турнир , в котором Саша будет показывать свой максимум, чтобы помочь команде завоевать трофей», – сказал агент.

  • «Монако» вылетел из ЛЧ, проиграв «Шахтеру» по сумме двух встреч.
  • Французская команда в ответном матче вела со счетом 2:0 к перерыву, но в итоге упустила победу.
  • Головин в обеих играх результативными действиями не отличился.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Монако Шахтер Головин Александр
Комментарии (3)
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Иван Петров 1986
1629973124
Скоро его оттуда попрут поганой метлой и будет бегать тут.
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Чермындыр
1629980180
За вчерашний результат можно сказать "большое спасибо" Фолланду - столько моментов зас...рать, это еще надо умудриться
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