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    Журналист Лонгари: «Сампдория» сделала «Краснодару» предложение о трансфере Вилены

    Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена может перейти в «Сампдорию».

    По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, итальянский клуб сделал предложение о трансфере 26-летнего голландца.

    Ранее Вилена был исключен из команды. Сообщалось, что хавбека обещали продать текущим летом, однако в итоге сделка была заблокирована, что вызвало его недовольство.

    • Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.
    • В новом сезоне игрок забил 2 гола в 3 матчах.

    «Уотфорд» арендовал у «Фенербахче» Туфана. Его может заменить Вилена из «Краснодара»

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    Источник: твиттер Джанлуиджи Лонгари

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2123

      Krasnodar 123 51 минуту назад

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