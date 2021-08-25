Журналист Лонгари: «Сампдория» сделала «Краснодару» предложение о трансфере Вилены

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена может перейти в «Сампдорию».

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, итальянский клуб сделал предложение о трансфере 26-летнего голландца.

Ранее Вилена был исключен из команды. Сообщалось, что хавбека обещали продать текущим летом, однако в итоге сделка была заблокирована, что вызвало его недовольство.

Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.

В новом сезоне игрок забил 2 гола в 3 матчах.

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