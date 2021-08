«Уотфорд» арендовал у «Фенербахче» Туфана. Его может заменить Вилена из «Краснодара»

«Уотфорд» объявил о переходе полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана.

Английский клуб взял в аренду игрока с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что турки могут заменить ушедшего хавбека Тонни Виленой из «Краснодара».

We are delighted to announce the signing of sought-after Turkey international midfielder Ozan Tufan from Fenerbahçe!@_AFEX