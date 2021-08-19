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  • «Фенербахче» готов сделать предложение по Вилене. «Краснодар» отстранил его от тренировок

«Фенербахче» готов сделать предложение по Вилене. «Краснодар» отстранил его от тренировок

19 августа 2021, 08:19
4

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена может продолжить карьеру в Турции.

По информации Fotomaç, подписать 26-летнего футболиста намерен «Фенербахче», который ищет замену Озану Туфану.

Ожидается, что в ближайшее время клуб из Стамбула сделает предложение о трансфере Вилены.

Ранее голландец был исключен из команды. Сообщалось, что хавбека обещали продать текущим летом, однако в итоге сделка была заблокирована, что вызвало его недовольство.

  • Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.
  • В новом сезоне игрок забил 2 гола в 3 матчах.

Источник: Fotomaç

Спортивная турецкая газета, основанная в 1991 году. Тираж составляет чуть более 74 тысяч экземпляров.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Краснодар Фенербахче Вилена Тонни
Комментарии (4)
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insider_retro
1629354553
Зерно раздора посеяно и вряд ли конфликт рассосётся... СбАгрить нидерладца без уступок и в назидание остальным... Незаменимых нет!
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paracetamol
1629354615
Вилену надо гнать, он своими действиями вносит в игру хаос. Ну забивает иногда, конечно, но бардак в игре приводит к поражениям чаще.
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Январь 59
1629364112
Отдавайте, очень прошу , он только мешает.
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serglider
1629370204
Да не хай едет в свою Турцию! Чай не Месси... Найдут другого на его позицию. Важна слаженная командная игра и хороший микроклимат в коллективе. Всякое бывает, не пришелся Краснодар ему - удачи ему в Турции! Главное, что бы бабосов нормально за него турки отслюнили и пусть идет на все четыре стороны.
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