«Фенербахче» готов сделать предложение по Вилене. «Краснодар» отстранил его от тренировок

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена может продолжить карьеру в Турции.

По информации Fotomaç, подписать 26-летнего футболиста намерен «Фенербахче», который ищет замену Озану Туфану.

Ожидается, что в ближайшее время клуб из Стамбула сделает предложение о трансфере Вилены.

Ранее голландец был исключен из команды. Сообщалось, что хавбека обещали продать текущим летом, однако в итоге сделка была заблокирована, что вызвало его недовольство.