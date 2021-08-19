«Фенербахче» готов сделать предложение по Вилене. «Краснодар» отстранил его от тренировок

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена может продолжить карьеру в Турции.
По информации Fotomaç, подписать 26-летнего футболиста намерен «Фенербахче», который ищет замену Озану Туфану.
Ожидается, что в ближайшее время клуб из Стамбула сделает предложение о трансфере Вилены.
Ранее голландец был исключен из команды. Сообщалось, что хавбека обещали продать текущим летом, однако в итоге сделка была заблокирована, что вызвало его недовольство.
- Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.
- В новом сезоне игрок забил 2 гола в 3 матчах.
Источник: Fotomaç
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