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    «Фенербахче» готов сделать предложение по Вилене. «Краснодар» отстранил его от тренировок

    Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена может продолжить карьеру в Турции.

    По информации Fotomaç, подписать 26-летнего футболиста намерен «Фенербахче», который ищет замену Озану Туфану.

    Ожидается, что в ближайшее время клуб из Стамбула сделает предложение о трансфере Вилены.

    Ранее голландец был исключен из команды. Сообщалось, что хавбека обещали продать текущим летом, однако в итоге сделка была заблокирована, что вызвало его недовольство.

    • Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.
    • В новом сезоне игрок забил 2 гола в 3 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fotomaç

    Спортивная турецкая газета, основанная в 1991 году. Тираж составляет чуть более 74 тысяч экземпляров.

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